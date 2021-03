It Takes Two: Emplacement de l’œuf de Pâques A Way Out avec scène cinématographique et trophée

Il faut être deux repose sur œufs de Pâques au lieu d’objets de collection et n’a pas lésiné sur des moments amusants. En fonction de l’attention avec laquelle vous vous déplacez dans les zones de niveau individuel du jeu coopératif, vous pouvez donc découvrir des références à d’autres jeux dans différents coins.

Parmi eux se trouve une référence au titre précédent Une sortie. Nous vous montrerons son emplacement dans le jeu.

Un moyen de sortir comme un œuf de Pâques en prend deux

Le développeur Hazelight Studios a déjà lancé un autre jeu coopératif en 2018 appelé « A Way Out » Leo et Vincent sur leur Prison Break accompagné. Pour commémorer le prédécesseur, vous trouverez un œuf de Pâques dans « It Takes Two », qui est un peu en retrait. Nous allons vous montrer comment y arriver.

Oeuf de Pâques pour une sortie: emplacement

Dès que vous vous échapperez des écureuils terroristes avec Cody et May et que vous aurez quitté la cabane dans les arbres, vous vous retrouverez dans Chambre de Rose de nouveau. Pour vous rendre à Rose, vous commencez une aventure de plate-forme, au bout de laquelle une forteresse d’oreillers vous attend, à travers laquelle un long couloir serpente.

Dans ce couloir se trouve entre autres le mini-jeu avec le nom Frères de chars. De cet endroit, il vous suffit de Oreiller couloir un autre câble rouge-jaune suivre jusqu’à ce que vous arriviez dans une zone plus dégagée:

Maintenant suivez ça fil électrique sur le côté droit du couloir et grimpe sur les oreillers là-bas en haut.

Sauts à propos de plus grand écart deux oreillers au le côté opposé à atteindre: votre objectif est un oreiller rouge à pois blancs.

Entrez maintenant dans la petite pièce cachée Derrière l’oreiller en pointillé au bout d’un mini tunnel. En faisant Chambre secrète vous pouvez jeter un oeil à l’oeuf de Pâques.

C’est comme ça que tu obtiens le trophée Éruptions en plastiquer

Souhaitez-vous saisir l’opportunité et en profiter trophée d’or correspondant avec le nom Rupture en plastique ou la 25 points de gamerscore tapotez, vous devez en même temps sur les deux boutons pousser ça vers le haut devant les personnages par Vincent et Leo.

Si vous avez activé les personnages en même temps, un dialogue commence entre les deux personnages. Dans le Scène coupée Puppen-Leo remarque qu’il ne peut pas se détacher de la plate-forme et reste en place pour le meilleur ou pour le pire. Votre réussite sera alors débloquée.