IT de Stephen King (2017), The Mist sur Netflix cet été

Netflix a annoncé aujourd’hui que deux films de Stephen King arriveront sur la plateforme de streaming en juin, rapporte Bloody Disgusting. Pennywise the Dancing Clown terrorisera les téléspectateurs dans Andy Muschietti IT (2017) à partir du 19 juin 2022, tandis que Frank Darabont La brume arrive de manière inquiétante le 22 juin.

Les films rejoindront les classiques Soutenez-moi, Sémataire pour animaux de compagnie (1989), et Christine dans le répertoire de l’auteur sur la plateforme. Netflix a également produit plusieurs adaptations originales des œuvres de Stephen King : Le jeu de Gerald, 1922, Dans les hautes herbes, et le prochain Téléphone de M. Harrigan.

Basé sur une nouvelle du dernier roman de Stephen King Si ça saigne, le téléphone de M. Harrigan mettra en vedette Donald Sutherland dans le rôle principal; Jaden Martell (IT) incarnera « Craig », un jeune garçon solitaire qui se lie d’amitié avec un milliardaire reclus. Lorsque le vieil homme décède, Craig découvre qu’il est capable de communiquer avec son ami d’outre-tombe. Téléphone de M. Harrigan est prévu courant 2022.

CE Apportera des visages familiers des originaux de Netflix

Alors que Jaeden Martell rejoint le casting de Téléphone de M. Harrigan, l’acteur rejoindra également plusieurs de ses CE camarades de casting en tant que star de Netflix Original. L’adaptation de 2017 du roman de Stephen King de 1989 regorge de visages familiers de la série et des films Netflix Original. Finn Wolfhard (Stranger Things) joue le rôle de Richie « Trashmouth » Tozier, un enfant maigre avec une bouche de marin. Avec leurs amis, affectueusement surnommés le « Club des perdants », Richie de Wolfhard et Bill de Martell tentent de vaincre l’horreur surnaturelle qui sévit dans leur petite ville de Derry, dans le Maine. Sophia Lillis et Wyatt Oleff, tous deux Je ne suis pas d’accord avec ça renommée, rejoignez le Losers ‘Club en tant que la fougueuse Beverly « Bev » Marsh et le méticuleux et maniaque de la propreté Stanley « Stan » Uris.





Bill Skarsgård, qui a joué dans le film à succès de Netflix Le diable tout le temps ainsi que leurs séries en suédois Clark, joue horriblement bien Pennywise the Dancing Clown. Son regard affamé et sa salivation repoussante lorsqu’il regarde un enfant suffisent à hanter les rêves de n’importe qui. Dans une interview accordée à Interview Magazine, Le diable tout le temps Le réalisateur Antonio Campos a rappelé une scène entre l’acteur et son enfant co-vedette Michael Banks Repeta :