Israël visera à nouveau la lune en 2024 avec la mission Beresheet 2

Le nouvel israélien Beresheet La mission 2 lunaire est pour un atterrissage en 2024.

La société de développement SpaceIL a annoncé que le travail sur la mission, un successeur de la Le vaisseau spatial Beresheet qui s’est écrasé sur la lune en 2019 , commence sous peu.

« Nous sommes fiers d’annoncer que # Beresheet2 se dirigera vers la lune au premier semestre 2024! » Fonctionnaires SpaceIL a écrit sur Twitter mercredi 9 décembre. « Il comprendra deux atterrisseurs, dont chacun mènera des expériences à la surface de la lune, et un orbiteur qui restera pendant plusieurs années. #IsraelToTheMoon. »

La société a récemment publié un appel à propositions d’expériences pour la mission, et les soumissions sont toujours en cours, SpaceIL ajouté sur un site web décrivant la mission . « Les idées seront examinées par une équipe professionnelle qui décidera des expériences qui seront menées dans le cadre du cadre Beresheet 2 », a déclaré SpaceIL.

SpaceIL est une organisation israélienne à but non lucratif qui a tenté de devenir la première entité israélienne à faire atterrir doucement un vaisseau spatial à la surface de la lune. Beresheet a atteint sa destination , mais s’est écrasé lors de l’atterrissage.

La première mission Beresheet a été lancée le 21 février 2019 sur une fusée SpaceX Falcon 9 d’occasion de Cap Canaveral, en Floride, et a passé deux mois en orbite autour de boucles de plus en plus longues autour de la Terre avant d’atteindre la Lune.

SpaceIL a été inspiré par le Prix ​​Google Lunar X , un concours international qui visait à mettre un atterrisseur privé sur la lune. Bien que le prix ait expiré sans aucune récompense, certaines des entreprises participantes font maintenant d’autres tentatives dans le cadre de la NASA. Services commerciaux de charge utile lunaire p programme pour soutenir les prochains atterrissages humains sur la lune Artemis de l’agence, qui devraient commencer en 2024.

