Israël veut que l’internet de l’Europe à l’Asie passe par eux. Il va construire un gros câble sous-marin en fibre pour y parvenir.

tectake Pince à sertir + 1200 cosses de câbles - noir/rouge

Les soudures et les vis appartiennent au passé : la pince à sertir solide à insertion latérale de tectake rend la connexion de câble facile et rapide. Grâce à une pression réglable et homogène de tous les côtés, la pince carrée permet de travailler de manière propre et précise. L'outil flexible est conçu pour une grande zone de sertissage, possède une mécanique souple et tient bien en main. Les nombreux embouts fournis sont triés par couleur et taille dans la boîte de rangement pratique. Connectez des câbles rapidement et proprement grâce à la pince à sertir de tectake. POINTS FORTS • Conception solide et de haute qualité • Sertissage carré avec insertion latérale • Zone de sertissage de 0,25 à 10 mm² • Réglage manuel de la pression • Verrou de sécurité rapide à déverrouiller • Sertit au mieux des embouts isolés et non isolés • Facile à utiliser • Pour les bricoleurs amateurs et les pros • Poignée antidérapante • 1200 embouts de différentes tailles colorées • Boîte de rangement pratique • Couleur: noir/rouge CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • Dimensions totales pince à sertir (LxlxH) : env. 17,5 x 8 x 2,5 cm • Dimensions totales boîte de rangement (LxlxH) : env. 20,5 x 11 x 3 cm • Largeur de préhension : env. 7 - 15 cm • Poids pince à sertir : env. 380 g • Matériau : acier revêtu d'oxyde noir, plastique (polypropylène, caoutchouc thermoplastique) CONTENU DE LA LIVRAISON • Pince à sertir • Mallette de rangement • 200 embouts métalliques blancs (longueur : 8 mm ; section transversale : 0,50 mm²) • 200 embouts métalliques gris clair (longueur : 8 mm ; section transversale : 0,75 mm²) • 200 embouts métalliques rouges (longueur : 8 mm ; section transversale : 1,00 mm²) • 250 embouts métalliques noirs (longueur : 8 mm ; section transversale : 1,50 mm²) • 250 embouts métalliques bleus (longueur : 8 mm ; section transversale : 2,50 mm²) • 50 embouts métalliques gris (longueur : 9 mm ; section transversale : 4,00 mm²) • 25 embouts métalliques jaunes (longueur : 12 mm ; section transversale : 6,00 mm²) • 25 embouts métalliques rouges (longueur : 12 mm ; section transversale : 10,00 mm²)