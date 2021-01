Israël resserre le verrouillage pour contenir Covid

Israël resserrera le verrouillage national actuel pour contenir une forte augmentation du nombre de cas de Covid-19, a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une note.

Le verrouillage plus strict – qui entrera en vigueur à minuit vendredi prochain et durera 14 jours – constituera « un dernier effort » alors que le pays avance dans sa campagne de vaccination rapide, a déclaré Netanyahu.

Israël est le leader mondial des vaccinations contre Covid-19 et a déjà vacciné près de 15% de sa population de 9,3 millions d’habitants. Les responsables espèrent que le pays pourra sortir de la pandémie dès février, si le programme maintient ce rythme.

Mais les nouveaux cas sont montés en flèche depuis le début de la vaccination le 19 décembre, atteignant un total quotidien de plus de 8 300 mardi, le plus haut depuis des mois. Le verrouillage actuel en Israël est le troisième depuis le début de la pandémie et a été établi le 27 décembre.

« Je demande à tous les citoyens d’Israël: nous ferons un dernier effort », a déclaré Netanyahu. « C’est ainsi que nous serons les premiers au monde à nous débarrasser du coronavirus, c’est ainsi que nous allons ouvrir notre économie. »

Une liste de mesures renforcées et détaillées sera présentée au gouvernement pour approbation finale le lendemain, selon un communiqué du bureau de Netanyahu.