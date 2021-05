Israël promeut son holocauste contre les Palestiniens

Allga San Crème Contre Les Callosités 75ml

Description : Allga San Crème Contre Les Callosités c'est un soin qui permet de soigner les pieds fatigués. Surmenage par le port de chaussures inadaptées Malformations des pieds (pied plat, excès de poids...) Pieds secs et fissurés Pieds calleux: crevasses Pieds rugueux : cornes, durillons Son parfum est frais et agréable.La peau des pieds est douce, lisse et hydratée. Indications : Soin pour réparer les pieds. Conseils d'utilisation : Appliquer une à deux fois par jour après la toilette ; sur pieds propres et secs. Composition : Aqua Ethylhexyl Palmitate, Decyl Oleate, Glycerin, Cetearyl alcohol, glyceryl Stearate Citrate, Sucrose Stearate, Parfum, limonene, Phenoxyethanol, Salicylic Acid, cyclodextrin, Pinus Mugo Oil, Sodium Hydroxide, Carbomer, Galactoarabinan, Xanthan Gum, phytosphingosine, Linalool Citral Citronellol Hexylcinnamaldehyde Geraniol, Buthylphenyl Methylpropional. Conditionnement : Tube de 75ml.