Israël dit que l’évaluation initiale est l’Iran derrière l’explosion d’un navire israélien

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré samedi que son « évaluation initiale » était que l’Iran était responsable d’une explosion sur un navire appartenant à des Israéliens dans le golfe d’Oman. Le navire, un porte-véhicule nommé MV Helios Ray, a subi une explosion entre jeudi et vendredi matin. Un responsable américain de la défense à Washington a déclaré que l’explosion avait laissé des trous au-dessus de la ligne de flottaison des deux côtés de la coque. La cause n’a pas été immédiatement claire et aucune victime n’a été signalée.

« L’Iran cherche à frapper les infrastructures israéliennes et les citoyens israéliens », a déclaré Gantz au radiodiffuseur public Kan. « L’emplacement du navire relativement proche de l’Iran soulève l’idée, l’évaluation, que ce sont les Iraniens. » « À l’heure actuelle, au niveau de l’évaluation initiale, étant donné la proximité et le contexte – c’est mon évaluation », a déclaré Gantz, ajoutant qu’une enquête plus approfondie devait encore être menée.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables iraniens. Le navire appartient à une société de Tel Aviv appelée Ray Shipping via une société enregistrée sur l’île de Man, selon une base de données d’expédition de l’ONU.

La Treizième chaîne israélienne a déclaré que les responsables de la défense pensaient que la marine iranienne avait lancé une frappe de précision pour éviter les pertes, tirant deux missiles sur une partie du navire qui, si elle était endommagée, n’aurait pas coulé le navire. Il a ajouté qu’une délégation israélienne était en route vers Dubaï, où le navire était amarré, pour enquêter.

. n’a pas été en mesure de confirmer immédiatement le rapport. Kan a nommé le propriétaire Rami Ungar et l’a cité vendredi en disant: « Les dégâts sont de deux trous, d’un diamètre d’environ 1,5 mètre, mais nous ne savons pas encore si cela a été causé par des tirs de missiles ou des mines attachées au navire. . «

L’Iran a déclaré en novembre qu’il ferait une réponse « calculée » au meurtre de son principal scientifique nucléaire, qu’il a imputé à Israël. Les tensions se sont intensifiées dans la région du Golfe depuis que les États-Unis ont réimposé des sanctions contre l’Iran en 2018 après que le président de l’époque, Donald Trump, ait retiré Washington d’un accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les grandes puissances.

Washington a blâmé l’Iran pour un certain nombre d’attaques contre des navires dans les eaux stratégiques du Golfe, notamment contre quatre navires, dont deux pétroliers saoudiens, en mai 2019. L’Iran a nié avoir mené ces attaques. (Reportage supplémentaire de la salle de presse de Dubaï; édité par Christina Fincher et Mark Potter)

