Isle Of The Death: AMC donne le feu vert à la nouvelle série The Walking Dead

Beaucoup l’ont souhaité et AMC le réalise : Le Histoire de Maggie et Negan continue et en un tout propre spin-off de L’univers Walking Dead.

le interaction des deux personnages dans la dernière saison prometteur et fera bientôt un voyage à île de la mort encore élargi.

Un nouveau regard sur les personnages et l’univers The Walking Dead

Dans la nouvelle série, il présente Maggie et Negan, interprétés par Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgandans le post-apocalyptique et Manhattan coupée du continent. Là, les deux personnages populaires d’une ville en ruine s’épaississent des morts-vivants et le habitants vivant dans l’anarchie faire face à

La première saison de « L’île de la mort » est censée 2023 sur AMC et AMC+ être diffusé et désactivé six épisodes consister. Cohan et Morgan agissent comme producteurs exécutifsau cours de laquelle elle a travaillé sur la série pendant plusieurs saisons Eli Jorne comme showrunner et Producteur exécutif acte.

La production sera de Scott M Gimple, Responsable du contenu de l’univers « The Walking Dead ».

« Eli a créé un chaos chaotique, magnifique et sale des morts pour Negan, Maggie et les fans de la série afin d’explorer un monde invisible et farfelu de l’univers TWD. » explique Gimple.

Lauren et Jeffrey ont toujours été des collaborateurs fantastiques été dont la coopération avec elle sur un nouveau niveau être levé. Selon Gimple, la série sera personnages les uns avec les autres et avec le monde plein d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur à leurs limites apporter.

Nous pouvons explorer un coin de cet univers qui se trouve sur l’île de Manhattan, avec une ligne d’horizon emblématique donnée une toute autre signification à travers l’objectif d’une apocalypse zombie.

L’Ile de la Mort comme suite de la série principale ?

Actuellement le deuxième partie de la 11ème saison diffusé par The Walking Dead. La troisième partie sera la série avec le grande finale à l’automne 2022 finaliser.

L’annonce de l’Ile de la Mort pour 2023 ressemble beaucoup à un continuation de la grande série principale – ou au moins un aperçu de ce qui se passera avec le recul.

En tout cas, Cohan et Morgan sont particulièrement impatients de présenter leur travail devant un tel iconique Toile de fond comme New York City pouvoir reprendre.

Tous deux sont très attachés aux personnages qu’ils incarnent et ils sont très dans l’attente de la Réaction des fans de « The Walking Dead ».