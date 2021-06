Isla Fisher s’est presque noyée pendant le tournage, maintenant vous me voyez

L’acteur Isla Fisher a failli se noyer lors du tournage d’une scène sous-marine pour Maintenant tu me vois, ayant déclaré qu’elle avait « très peur » lors de l’incident.

Fisher, 45 ans, a joué dans le film de 2013 en tant que magicien de l’évasion et de la scène Henley Reeves, qui dans aula scène peut être vu en train de terminer un cascade sous-marine dans un réservoir comme un le public l’encourage.

Mais il s’avère que pendant le tournage d’une prise, elle a commencé à « se noyer » après s’être coincé sur une chaîne.

« J’étais dans un réservoir d’eau – mon personnage est immergé dans un réservoir et des piranhas lui tombent sur la tête.

« Et pendant que j’étais là-bas – nous l’avons tourné pendant trois jours et demi – même si j’avais un dispositif magnétique à dégagement rapide sur mes menottes, la chaîne qui passait entre mes chevilles et mes poignets n’a pas pu être brisée, et il s’est coincé sous la latte et j’ai été pris au piège.

Crédit : Lionsgate

« Oui, j’avais très peur. Et je tapais et disais » Libère-moi ! « , mais tout le monde pensait que je faisais un jeu d’acteur fabuleux. Ils pensaient que j’étais Meryl Streep dans le réservoir – en fait, je me noyais !

« Tout ce à quoi je pensais, c’était à moi sur la table d’autopsie, gonflé dans un maillot de bain et des talons – et à quel point ce serait humiliant. »

Elle a poursuivi: « Ils avaient parcouru toutes les procédures de sécurité – il y avait un interrupteur à dégagement rapide qui aurait pu vider le réservoir d’eau en 70 secondes.

« Thé, toutes ces procédures avaient été mises en place, mais je réalisé nous avions oublié une chose fondamentale, c’est qu’il faut un mot de sécurité ou un signal de sécurité quand les choses vont mal. »

Crédit : Lionsgate

Heureusement, elle a fini par s’en sortir et a déclaré plus tard au Daily Mail : « Le réalisateur [Louis Leterrier] m’a dit : ‘Wow. J’ai travaillé avec tellement d’acteurs sur de grands films d’action, et tu es le seul à avoir fait toutes ses cascades.’

« J’ai dit que je ne savais pas que j’avais le choix. Je pensais que tu devais juste continuer.

L’histoire du pinceau de Fisher était la mort a récemment été partagée sur TIC Tac par @film.funfacts, accumulant trois millions de vues et plus de 18,4 millions de vues.

Des milliers de personnes ont commenté la vidéo, avec un seul écrit : « C’est tellement effrayant. »

Une autre personne a écrit : « Excusez-moi mais établissez un signal de sécurité au préalable. Wtf. »