Isla Fisher est à 100% pour son retour dans Wedding Crashers 2

Parlez d’une suite du succès de la comédie romantique de 2005 Mariage Crashers 2 Les fans sont ravis de rejoindre à nouveau Vince Vaughn et Owen Wilson pour une autre escapade. Aussi bon que soit le duo central, c’est vraiment Isla Fisher qui s’est enfuie avec le premier film en tant que psychopathe adorable trop possessive Gloria, et l’actrice a maintenant dit qu’elle adorerait avoir l’opportunité de revenir pour plus.

« Je serais à 100%, 100% en panne. Je pense qu’il y a une tonne de comédie à exploiter dans cette configuration. Je pense que ces deux-là ont une chimie naturelle si géniale. J’ai adoré jouer une nymphomane bipolaire. Ce serait vraiment amusant de revenir dans ce rôle qui m’a en quelque sorte rendu assez chanceux pour être jeté dans des films fantastiques comme [Godmothered]. Ouais, ce serait très amusant! «

La première Crashers de mariage suit les médiateurs du divorce Vince Vaughn dans le rôle de Jeremy Gray et Owen Wilson dans le rôle de John Beckwith, deux coureurs de jupons qui n’aiment rien de mieux que les mariages fracassants dans le but de rencontrer et de séduire les femmes. Après une saison fructueuse de mariage, le couple sournois se retrouve dans une situation difficile lorsque l’un d’eux tombe amoureux de la demoiselle d’honneur lors d’un de ces mariages.

Réalisé par David Dobkin et écrit par Steve Faber et Bob Fisher, le film met en vedette une distribution de soutien stellaire composée de Christopher Walken, Rachel McAdams, Isla Fisher, Bradley Cooper et Jane Seymour aux côtés de Vaughn et Wilson. Crashers de mariage s’est avéré être un grand succès en 2005, rapportant 288,5 millions de dollars dans le monde sur un budget de 40 millions de dollars, le film étant désormais crédité pour la relance de la comédie notée R.

Pendant des années, les fans réclament une suite, Vaughn alimentant récemment le feu des rumeurs dans une interview avec Entertainment Tonight, l’acteur confirmant que les pourparlers sont officiellement en cours pour Mariage Crashers 2. « Owen [Wilson] et moi et le directeur de Crashers avons discuté pour la première fois sérieusement [about] une suite à ce film « , a-t-il révélé. » Il y a donc eu une idée qui est plutôt bonne. Nous en parlons donc au début. «

Vaughn a même taquiné à quoi s’attendre du suivi, et où le public trouverait les personnages toutes ces années plus tard devrait Mariage Crashers 2 jamais se concrétiser. « David Dobkin a eu une très bonne idée qui est contemporaine », a déclaré l’acteur. « Je ne suis jamais allé faire une suite à beaucoup de ces films à l’époque parce que j’avais l’impression que nous étions juste à la poursuite d’un succès. Mais ce que j’aime à propos de l’endroit où Crashers pourrait potentiellement se trouver, c’est [that] il y a quelque chose de ce moment qui se sent vraiment bien … beaucoup de ces comédies, même quelque chose comme Wedding Crashers, vous enquêtez en quelque sorte sur des choses que je pense être réelles dans nos vies, mais la comédie est un engagement excessif envers le absurde. »

Isla Fisher peut bientôt être vue dans la comédie fantastique Marraine sur Disney +, un rôle qui ne pouvait pas être plus éloigné d’elle Crashers de mariage personnage, dont la sortie est prévue le 4 décembre. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

