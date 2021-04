Isamu Akasaki, l’inventeur de la première LED à lumière bleue, est décédé

Isamu Akasaki, lauréat du prix Nobel en 2014 et physicien qui a inventé pour la première fois la LED à lumière bleue, une évolution des LED à lumière rouge et verte qui a révolutionné l’application de la technologie et le développement de sources de lumière vive et blanche, est décédé. Économique. Akasaki, qui a remporté le Prix ​​Nobel de physique, est décédé à 92 ans d’une pneumonie, comme l’a rapporté l’Université Meijo, où le physicien a enseigné.

Né dans la préfecture de Kagoshima, Akasaki est diplômé de l’Université de Kyoto en 1952 avant de rejoindre Matsushita Electric Industrial, aujourd’hui Panasonic. En 1981, il a commencé à enseigner à l’Université de Nagoya, tandis qu’en 2014, il a remporté le prix Nobel de physique avec ses collègues Hiroshi Amano et Shuji Nakamura: la reconnaissance est venue grâce à l’invention de LED de lumière bleue en 1989, lorsque les trois physiciens ont réussi à produire les premières diodes capables d’émettre de la lumière bleue en utilisant du nitrure de gallium dopé au magnésium.

L’invention a ouvert les portes de la technologie LED actuelle: associée aux LED rouges et vertes, inventées trente ans plus tôt, la nouvelle LED à lumière bleue a permis de créer une source lumineuse capable de générer une lumière blanche continue. C’est ce que nous utilisons dans le flash de notre smartphone, ou dans les phares des machines de dernière génération. Mais aussi dans nos maisons, où les LED s’imposent de plus en plus dans l’éclairage des espaces intérieurs. Ce n’est pas un hasard si la dernière à être développée est la LED à lumière bleue: fabriquer les rouges et les vertes était facile, tandis que pour la variante bleue, le problème était de trouver un matériau capable d’apporter le résultat souhaité. D’où l’idée révolutionnaire d’Akasaki, Amano et Nakamura à utiliser cristaux de nitrure de gallium pour obtenir la lumière à la bonne fréquence. En 1997, le gouvernement japonais a également décerné à Akasaki la médaille d’honneur du ruban violet, décernée à ceux qui ont acquis une expérience considérable dans les inventions et les découvertes dans le domaine de la science et de la technologie.

