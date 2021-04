Isaiah dans «  The Falcon And The Winter Soldier  » est basé sur la vraie histoire américaine

Dans l’épisode deux de Le faucon et le soldat de l’hiver, Bucky Barnes (The Winter Soldier) présente Sam Wilson (The Falcon) à Isaiah Bradley, un super soldat et vétéran de la guerre de Corée.

Bradley, à qui on a également injecté du «sérum de super soldat» à la même époque que Captain America, est à juste titre en colère et émotionnellement perturbé lorsque les deux Avengers arrivent chez lui. Wilson est choqué d’apprendre qu’il y avait un super soldat noir que personne ne connaissait, ce qui l’amène à avoir de sérieux doutes sur le rôle qu’il joue dans son propre travail.

Mais l’histoire de Bradley ne se limite pas à l’existence d’un super soldat noir ou à la mise en place du moment inévitable où Sam devient le nouveau Captain America; il dépeint également une partie particulièrement sombre de l’histoire américaine: les expérimentations médicales faites sur les Noirs américains.

Qui est Isaiah Bradley, le premier Black Captain America?

Les fans de Marvel Comics reconnaîtront Isaiah Bradley comme le premier Black Captain America. L’histoire de Bradley est relatée en 2003 Vérité: rouge, blanc et noir, une mini-série de sept numéros écrite par feu Robert Morales et dessinée par Kyle Baker.

L’idée, initialement proposée par l’éditeur de Marvel Comics, Alex Alonso, était de créer un Black Captain America dont la création était basée sur l’histoire, en particulier en ce qui concerne l’histoire raciste et criminelle de l’expérimentation médicale sur les Noirs en Amérique. Des événements comme l’étude de Tuskegee sur la syphilis, où les participants noirs à l’étude n’ont pas été délibérément traités pour propager la maladie et étudier la manière dont ils ont souffert et sont morts.

L’auteur Morales était à la hauteur de la tâche, et sa proposition a jeté un regard sans excuse sur l’histoire réelle et comment cela aurait pu être utilisé pour créer un Black Captain America. C’était un projet sombre. Morales a déclaré qu’il «avait écrit une proposition qui était tellement déprimante que j’étais certain qu’ils la rejetteraient. Mais ils ne l’ont pas fait.

La série de bandes dessinées raconte les tentatives américaines de recréer le sérum de super soldat utilisé pour transformer Steve Rogers en Captain America pour rivaliser avec le programme de super soldat de l’Allemagne nazie. Dans les bandes dessinées, cela se fait en expérimentant de force sur 300 soldats noirs. Le seul qui a survécu aux expériences et aux officiers racistes qui en sont responsables est Isaiah Bradley.

Sa récompense est une mission suicide qui le charge de détruire un site d’expérimentation de super soldats nazis.

Reconnaissant la similitude entre les expériences menées sur lui et Steve Rogers, Bradley vole l’uniforme de Captain America avant la mission et réussit finalement, bien qu’il soit plus tard capturé par les nazis. Finalement libéré par des résistants allemands, Bradley rentre aux États-Unis … où il est traduit en cour martiale et condamné à la prison à vie pour avoir volé l’uniforme de Captain America.

Bradley est finalement gracié, mais seulement après avoir passé 17 ans à l’isolement avec peu de soins médicaux pour le bilan que le sérum de super-soldat prend sur son esprit et son corps.

L’histoire d’Isaïe Bradley varie légèrement dans la série télévisée The Falcon and the Winter Soldier

L’histoire de Bradley est différente dans Le faucon et le soldat de l’hiver, mais suit les mêmes grands traits. Au lieu de se battre pendant la Seconde Guerre mondiale, ce Bradley (joué par Carl Lumbly) est toujours le produit d’expériences visant à créer le sérum qui a fait de Steve Rogers Captain America, bien qu’il ait servi pendant la guerre de Corée au lieu de la Seconde Guerre mondiale.

Comme dans les bandes dessinées originales, Bradley est envoyé dans ce qui est considéré comme une mission secondaire, mais cette fois, il s’agit d’arrêter un assassin soviétique apparemment imparable qui a tué tous les autres que les États-Unis ont envoyés après lui. Cet assassin se trouve être The Winter Soldier, c’est ainsi que Bucky sait qui est Bradley, même si personne d’autre ne le sait.

Bradley survit à la mission, mais est emprisonné à l’isolement et expérimenté pendant 30 ans à son retour, y compris par des agents d’Hydra. Son sang est la clé du nouveau sérum de super soldat qui est au cœur de l’intrigue de la série. Lorsque Bucky et Sam demandent l’aide de Bradley, il refuse avec colère, citant son emprisonnement et les expériences menées sur lui.

Alors que son apparition dans Le faucon et le soldat de l’hiver équivaut à un peu plus qu’un caméo qui sert à expliquer une partie de l’intrigue, c’est un rappel précis à certaines des expériences médicales qui ont été effectuées sur les Noirs au cours de l’histoire américaine.

Comment l’histoire d’Isaïe Bradley reflète de vraies expériences faites sur des Noirs américains

Le lien le plus célèbre ici, et celui qui a directement inspiré Alonso et Morales, est l’étude de Tuskegee sur la syphilis. L’étude, commencée en 1932, était une collaboration entre le Service de santé publique des États-Unis (PHS), le Center for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Université de Tuskegee. L’étude a recruté 600 métayers noirs pauvres du comté de Mason en Alabama. 399 d’entre eux avaient une syphilis latente. 201 d’entre eux ne l’ont pas fait et ont servi de groupe témoin.

Les hommes participant à l’étude de l’Université de Tuskegee se sont vu promettre des soins médicaux gratuits, mais n’ont jamais été informés de leur diagnostic.

En outre, le PHS a distribué des procédures de diagnostic typiques, des placebos et des méthodes connues pour être inefficaces en tant que traitement. Le véritable objectif de l’étude était de suivre la progression de la syphilis latente. L ‘«étude» devait initialement durer six mois, mais s’est poursuivie pendant quarante ans.

Pire encore, lorsque le financement du traitement s’est tari, l’étude s’est poursuivie, bien que le PHS n’ait pas informé les hommes impliqués qu’ils ne seraient jamais traités correctement. Bien que la pénicilline devienne le traitement standard et largement disponible pour la maladie, aucun des hommes infectés n’en a été traité.

L’étude s’est poursuivie jusqu’en 1972, date à laquelle elle a été divulguée à la presse. L’expérience s’est terminée la même année. Au total, l’étude est directement responsable du décès de 198 hommes, soit de la syphilis elle-même, soit des complications liées à la maladie.

Si l’étude de Tuskegee sur la syphilis est l’exemple le plus célèbre de l’expérimentation médicale américaine sur les Noirs, ce n’est malheureusement pas le seul. Le cas d’Henrietta Lacks est un autre exemple.

En 1951, Henrietta Lacks, une jeune femme noire et mère de cinq enfants, se rend à l’hôpital Johns Hopkins pour se plaindre de saignements vaginaux. Après un examen, Lacks a reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus et a commencé des traitements au radium. Cependant, des échantillons de ses cellules cancéreuses ont été prélevés sans sa permission et envoyés à un laboratoire de recherche pour étude.

Contrairement à la plupart des autres cellules cancéreuses, qui mourraient, les cellules cancéreuses de la tumeur de Lacks doubleraient environ toutes les 24 heures.

Les carences mourraient moins d’un an plus tard, mais les cellules de sa tumeur continueraient à vivre.

Depuis sa mort, les cellules cancéreuses de Lacks, appelées cellules HeLa, ont été projetées dans l’espace, utilisées pour tester les effets des radiations sur le corps humain et infectées par la tuberculose. Les cellules HeLa ont été utilisées dans le développement du vaccin antipoliomyélitique et des traitements pour tout, du VIH à la maladie de Parkinson.

Il n’est pas exagéré de dire que de nombreux traitements médicaux modernes n’auraient pas été possibles sans la contribution involontaire de Lacks à la science. Ce qui est plus inquiétant, cependant, c’est que les enfants de Lacks, dont beaucoup étaient trop pauvres pour aller chez le médecin lorsqu’ils sont tombés malades, n’ont jamais été consultés, remerciés ou compensés pour la contribution de leur mère à la médecine moderne.

Un autre exemple majeur vient de l’histoire de J. Marion Sims. Sims, qui est largement considéré comme «le père de la gynécologie moderne». On attribue à Sims l’invention d’une chirurgie révolutionnaire qui pourrait réparer les fistules vesciovaginales, une condition médicale qui résultait souvent d’un travail prolongé. Sims a perfectionné son opération en opérant des femmes noires asservies.

Les Sims n’avaient aucune formation gynécologique formelle. Il a effectué les chirurgies sans anesthésie, qui était disponible à l’époque, affirmant que les Noirs ne ressentaient pas la douleur comme les Blancs.

Bien sûr, c’est un mensonge horrible, et même ses propres écrits montrent que la femme qu’il a opérée a crié de douleur tout au long de la procédure et que certaines ont failli mourir de ses décisions chirurgicales, y compris une femme qui a contracté une intoxication sanguine.

Les Sims ont opéré plus de 10 femmes, et il lui a fallu des dizaines d’opérations avant de finalement réussir. Il a opéré une femme plus de 30 fois. Après avoir perfectionné la technique, il a commencé à opérer des femmes blanches, qui ont reçu une anesthésie pendant la procédure.

Mais les expériences de Sims ne se limitaient pas à la gynécologie. Les Sims ont également expérimenté des bébés noirs dans le but de découvrir le remède contre le tétanos néonatal. Les Sims croyaient que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs, et que c’était parce que leurs crânes se développaient trop rapidement autour de leur cerveau. Pendant les opérations, il a utilisé des outils de cordonnier pour séparer leurs os et desserrer leurs crânes. Beaucoup de bébés sont morts. Les Sims ont imputé leur mort à tout sauf à ses méthodes.

Isaiah Bradley pourrait jouer un rôle relativement limité dans Le faucon et le soldat de l’hiver, mais c’est une question importante.

Son histoire reflète des centaines d’années d’expérimentation américaine sur les corps noirs, et comme Bradley, l’héritage de nombreux hommes et femmes qui ont été expérimentés est souvent oublié, tandis que ceux qui ont fait l’expérimentation sont célébrés.

Le faucon et le soldat de l’hiver est une série de bandes dessinées, mais il ne s’éloigne pas du traitement historique américain des hommes et des femmes noirs comme des choses avec lesquelles jouer pour le gain des blancs. Isaiah Bradley est peut-être le premier Black Captain America, mais son histoire et les épisodes historiques sur lesquels elle est basée rappellent que l’Amérique a encore un long chemin à parcourir.

Will Borger détient une maîtrise en beaux-arts du Sarah Lawrence College, a fait partie du personnel de plusieurs revues littéraires, a enseigné l’écriture dans deux universités et est le rédacteur en chef de Film Daze. Sa fiction est apparue dans Marathon Literary Review et Purple Wall Stories et a été nominée pour le prix Pushcart. Il écrit sur les jeux et les films chez GamingBolt, GameCritics, GoombaStomp et The Twin Geeks. Will vit à New York avec sa femme et rêve de posséder un jour un chien.