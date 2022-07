Isabelle Fuhrman d’Orphan confirme qu’aucun CGI n’a été utilisé pour la vieillir dans Prequel

« Et je pense que c’est ce qui fait que le film fonctionne, c’est parce que vous ne pouvez vraiment pas comprendre à quoi je ressemble [9-year-old], mais je fais. Et c’est vraiment effrayant », a-t-elle déclaré à la publication.

« J’étais là tous les jours. Je sais comment nous avons fait cela. Je connais toutes les astuces, et je suis tellement perturbé en ce moment parce que j’ai à nouveau 9 ans, et ça n’a aucun sens.

« J’étais comme, ‘Comment puis-je revisiter ce rôle et ensuite jouer un enfant de manière convaincante?’ Parce que c’était la partie la plus facile la dernière fois – la partie la plus difficile était d’essayer d’être un adulte ! Maintenant, le plus dur, c’est que je dois être une enfant », a-t-elle admis.