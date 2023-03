Isabela Merced prête à jouer dans le nouveau film extraterrestre du réalisateur Fede Alvarez

Le prochain Extraterrestre film du réalisateur Fede Alvarez construit son casting avec Isabelle Merced maintenant à bord pour jouer un rôle principal. Deadline rapporte qu’Isabela sera co-vedette avec Cailee Spaeny, qui était précédemment signalée comme étant attachée au film. Alvarez réalise le film, qui est en développement avec 20th Century et Scott Free pour une sortie Hulu/FX.





Actuellement, on sait très peu de choses sur le nouveau Extraterrestre film, et on ne sait pas encore comment il se connectera potentiellement aux films précédents de la franchise. Ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que le film poursuivra la bataille entre les humains et les xénomorphes, et cette fois avec des personnages interprétés par Merced et Spaeny. Aucune autre information sur le casting n’a encore été révélée, bien qu’il semble peu probable qu’elle inclue des personnages de films précédents, car elle a été décrite comme un « film autonome ».

Merced a précédemment joué le rôle de l’aventurier titulaire dans l’action en direct Dora l’exploratrice adaptation, Dora et la cité d’or perdue. Plus récemment, elle a joué Juliette dans Hulu’s Roméo et Juliette réinventer Rosaline et a joué un rôle clé dans HBO Max’s Le père de la mariée redémarrer. Merced jouera également le rôle principal dans le drame romantique à venir d’Hannah Marks Tortues tout le long et apparaîtra dans l’adaptation de bande dessinée de Sony Madame Web.





Fede Alvarez ramènera les xénomorphes

Renard du 20e siècle

Avec la popularité continue de la franchise, ce n’était qu’une question de temps avant que la Extraterrestre la franchise a été relancée avec un autre film. Le succès de l’année dernière Prédateur préquelle Proie pourrait exacerber le processus, en mettant enfin les engrenages en marche sur un nouveau Extraterrestre film après des années passées dans l’enfer du développement. Notamment, le film est séparé de la Extraterrestre série qui est également en préparation à Hulu avec Noah Hawley, bien qu’il ne soit pas encore clair si ces deux projets se croiseront de quelque manière que ce soit. Mais apporter quelque chose de différent à la franchise ne sera pas quelque chose de nouveau.

« Comme le xénomorphe lui-même, je pense que la franchise a constamment évolué et muté en des incarnations complètement différentes », a déclaré le réalisateur Fede Alvarez à propos de ce qui l’attire vers Extraterrestre, via l’organisme parfait. « Ce qui le distingue de toutes les autres franchises de longue date, ce sont les incroyables réalisateurs qui ont participé à la saga dans le passé. De Ridley à Jean-Pierre Jeunet, il se trouve qu’ils font partie de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Et Je pense que c’est ce qui distingue cette franchise. C’est une franchise de réalisateur, pas comme les autres. »

Le Extraterrestre La série de films a débuté en 1979 avec le film original réalisé par Ridley Scott. James Cameron dirigerait la suite de 1986 Extraterrestressuivi de David Fincher Extraterrestre 3 en 1993 et ​​Jean-Pierre Jeunet Résurrection extraterrestre en 1997. Scott reviendrait plus tard pour réaliser les films précédents Prométhée et Extraterrestre : Alliancerespectivement en 2012 et 2017. Le crossover de 2004 Alien contre prédateur a été barré par Paul WS Anderson tandis que Greg et Colin Strause ont dirigé son suivi de 2007 Alien contre Predator : Requiem.