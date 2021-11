Isabel Torres dit au revoir à ses fans après qu’ils lui ont donné deux mois à vivre

La fiction peut souvent dépasser la réalité. Et vice versa. Quelque chose comme ça s’est produit avec Image de balise Isabel Torres, l’actrice espagnole de 52 ans qui a su jouer dans la série Poison et qu’aujourd’hui se battre pour sa vie tout comme le personnage qu’il a joué. Depuis 2018, il souffre d’un cancer du poumon, mais les circonstances ont été compliquées et les médecins qui suivent son cas ils ne lui ont donné que deux mois à vivre. De cette manière, dit au revoir à ses fans via Instagram.

Torres – né en Les palmiers de Grande Canarie– s’est fait remarquer dans les médias il y a de nombreuses années pour avoir été le premier transsexuel de votre ville pour obtenir le ID avec votre identité de genre correspondant. Depuis lors, elle a énormément grandi en tant que présentatrice de télévision et s’est fait connaître en Espagne. Mais ce n’est qu’au début de l’année 2020 que son nom est devenu prestigieux comme jamais auparavant.

La référence de la communauté LGBT+ s’est imposée comme protagoniste de Poison, un biopic de Cristina Ortiz dirigée par Javier Ambrossi et Javier Calvo qui raconte les souvenirs de la star trans espagnole. Disponible en HBO Max pour l’Amérique latine, avait Isabel Torres dans la peau de « La Veneno » et l’a amenée à être reconnue avec un Ondas Awards et un HOY Magazine Award comme la meilleure interprète féminine de fiction nationale.

La série a non seulement fait parler les gens en Espagne, mais aussi dans différents coins du monde qui la suivent aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Et pour cette raison, il n’a pas voulu les laisser en dehors de la plus triste des nouvelles : en 2020, il a annoncé qu’il souffre cancer du poumon avec métastases osseuses et un an plus tard, il a expliqué qu’il souffrait d’une rechute ce qui l’a amenée à être soignée à l’hôpital universitaire insulaire de Gran Canaria. Avec beaucoup de peine, il a annoncé que les professionnels du lieu lui ont donné un espérance de vie de seulement deux mois.

Sur son compte Instagram, il a expliqué dans un direct : « Ceci est la dernière vidéo que je vais faire pour l’instant. Si je m’en sors, je me reconnecterai. Et si je ne sors pas Ce fut un plaisir de vous rencontrer, d’être avec vous et de vivre cette belle expérience qu’est la vie”. Les commentaires lui envoyant du courage et lui souhaitant un prompt rétablissement ne se sont pas fait attendre pour cette actrice qui a su représenter sa communauté avec une grande fierté à la télévision espagnole.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂