Irvine Welsh va adapter « Trainspotting » au théâtre musical

L’auteur écossais Irivine Welsh est actuellement l’une des plus grandes icônes de la littérature liée à la génération X. Son œuvre la plus populaire parmi son vaste répertoire serait peut-être le roman de 1993 « Trainspotting », qui a reçu une adaptation cinématographique en 1996 sous la direction de Danny Boyle, conservant à ce jour son statut de « film culte ».

Avec un ton dur, direct et même humoristique, Welsh a présenté avec » Trainspotting » une histoire développée à la fin des années 1980, racontant la vie d’un groupe d’héroïnomanes et leurs mésaventures alors qu’ils assimilent que rien ne changera dans leur vie là où le football et le rock and roll en est une partie importante.

Bien avant que Boyle ne réalise sa vision particulière de cette œuvre, avec des acteurs comme Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Kelly MacDonald ou Robert Carlyle, Welsh l’aurait montée sur scène comme une œuvre théâtrale à laquelle participait Ewen Bremner, qui deviendra plus tard partie de son adaptation cinématographique.

Irvine Welsh a récemment confirmé son intention de donner une nouvelle vie à son œuvre la plus populaire en collaboration avec le compositeur Steve McGuinness et le producteur Phil McIntyre pour réaliser une nouvelle comédie musicale dont la mise en scène sera présentée dans le West End, une zone urbaine de Londres qui regroupe ensemble une grande partie de ses théâtres les plus importants.

Selon Welsh, cette nouvelle œuvre mettra en vedette une variété de genres musicaux allant de la house urbaine à la techno et au disco. « Je ne veux pas gâcher quelque chose qui est en développement, mais mon partenaire d’écriture Steve et moi avons créé 14 nouvelles chansons pour une comédie musicale » Trainspotting « », a-t-il commenté lors d’une conversation avec Enregistrement quotidient.

Nous faisons un peu de techno ensemble, mais nous nous sommes mis à écrire de la house urbaine, du bluez, du jazz, du disco et du rock and roll avec des ballades puissantes.

Welsh a noté que les chansons sont déjà prêtes et ont un script de la pièce, donc ils espèrent seulement effectuer quelques choses comme le casting, l’embauche de chorégraphes et de scénographes. «Nous espérons le faire dans un an au moins à partir d’aujourd’hui, mais je pense que nous essaierons probablement d’aller directement dans le West End. C’est l’ambition pour cela ».

La nouvelle arrive peu de temps après que l’acteur Robert Carlyle a affirmé travailler aux côtés de l’auteur sur une adaptation du roman « The Blade Artist », qui se concentre sur Begbie, un personnage qu’il a lui-même joué dans le film de Boyle et sa suite sorti en 2017. La série n’a toujours pas le feu vert pour sa production, car il est encore en développement.