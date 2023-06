Irrland: Himmel – Comment atteindre l’emplacement dans Zelda Tears of the Kingdom et terminer le labyrinthe via Akkala

autour de La légende de Zelda : les larmes du royaume Pour obtenir l’ensemble complet de Doomrider, Link doit terminer les neuf labyrinthes dans, au-dessus et en dessous d’Hyrule. Bien sûr, cela en fait partie aussi Irlande : paradis, dans les nuages ​​au nord d’Akkala. Comment vous atteignez cet endroit lointain et comment vous complétez le labyrinthe dans le ciel, nous vous expliquerons dans celui-ci Guide.

Zelda Tears of the Kingdom – Comment se rendre au labyrinthe Irrland: Heaven

Une chose tout de suite : pour entrer dans l’Irrland dans le ciel au-dessus d’Akkala, vous devez d’abord maîtriser la contrepartie en surface. Nous vous disons tout ce qu’il y a à savoir sur l’Irrland sur le terrain dans le guide Irrland séparé : C’est ainsi que vous complétez le labyrinthe d’Akkala dans Zelda Tears of the Kingdom.

As-tu cela Labyrinthe sur la côte devant l’Institut d’Akkala terminé et activé avec succès l’anneau du dragon en face du sanctuaire d’Igasuk, puis le chemin vers le Irlande : paradis ouvrir. Mais vous devez d’abord atteindre l’endroit et ce n’est pas si facile. Vous avez certainement besoin d’un peu Médecine ou provisions d’endurance.

Tout d’abord, terminez Irrland: Surface pour activer la quête Irrland Prophecy. ©Nintendo

se rend à Tour de cartographie sur l’Ulri-Berg et laissez-vous projeter dans les airs à partir de là. Si vous n’avez pas encore activé cette tour, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour pallier cela dans le guide suivant : Débloquez la tour sur le mont Ulri – Zelda: Tears of the Kingdom. Dans les airs, vous déballez le parachute ascensionnel et glissez Nord/Nord-Est.

Ainsi, non seulement vous volez directement vers le haut le labyrinthe dans le ciel au nord d’Akkala vers, mais aussi vers la formation insulaire Archipel du nord d’Akkala. Cette île flottante est assez éloignée, vous vous retrouverez donc très probablement sur la route manquer d’endurancemais avec les bonnes provisions ou les bons médicaments, ce n’est pas du tout un problème.

Il est important que vous soyez dans l’archipel beaucoup de composants trouve autour de vous une machine volante à construire, que vous devez L’entrée de l’Irlande : le paradis porte. Les nombreuses batteries que vous pouvez attacher à votre construction garantissent également que vous ne manquerez pas d’énergie en cours de route. Volez maintenant vers l’entrée, où vous Sanctuaire Mogisari trouve.

Glissez de la tour à l’archipel du nord d’Akkala. ©Nintendo Vous trouverez suffisamment de composants pour voler jusqu’à Irrland: Skies. ©Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom – Das Labyrinth Irrland : ciel complet, c’est comme ça que ça marche

Qui a déjà les lignes de quête Prophétie erronée du Nord et Prophétie erronée du Sud a terminé, bien sûr, connaît déjà le jeu : dans le labyrinthe du ciel, vous devez forts courants ascendants utiliser pour vous mettre sur parachute ascensionnel se déplacer suspendu dans des couloirs en forme de tube. Il n’y a que quelques étages, donc l’endurance est également un facteur important ici.

Exister dans tout le labyrinthe quatre appareils, avec lequel Link doit interagir pour terminer le puzzle. Les bonnes manières d’y parvenir Anneaux Sonau nous avons entré pour vous dans la capture d’écran ci-jointe afin que vous n’ayez pas à fouiller vous-même chaque allée. Mais même si tu es à nous Procédure pas à pas pour Irrland: Sky suit, vous devriez faire une pause de temps en temps.

Quatre solutions pour quatre appareils. ©Nintendo

tiens bon pour ça petites plates-formes et autres sites d’atterrissage Faites attention, car ceux-ci peuvent vous sauver la vie et certains nerfs. Ferme et ouvre le parachute ascensionnel encore et encore, pour ajustez votre taille. Cela peut prendre un peu de pratique, mais tôt ou tard, vous devriez avoir atteint et activé chaque mécanisme.

Après avoir interagi avec le quatrième engin, apparaît sur le labyrinthe lui-même un cinquième anneau. Dans le même temps, les thermiques deviennent extrêmement forts, il suffit donc à Link de sauter et d’ouvrir le parachute ascensionnel pour planer jusqu’au sommet. Active également cet anneau final et l’Irrland: Heaven compte comme complété.

Vous devez activer ces anneaux. ©Nintendo Le cinquième engin apparaît finalement sur le toit. ©Nintendo

Maintenant s’ouvre loin sous tes pieds, juste au milieu Irlande : surfaceune grille et vous pouvez tomber. Après une chute assez longue, vous foncez droit dans le souterrain, où la dernière partie du Quête Irrland Prophecy attendu. Comme toi Irlande : Souterrain complet et quel type de récompense vous attend, vous pouvez le découvrir dans notre guide séparé.