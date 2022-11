Ironheart : la série Disney+ arrête ses enregistrements

Marvel Studios a terminé le tournage de »coeur de pierre ». Jalen Marlowequi travaille comme photographe sur la prochaine série originale de Disney +, a récemment partagé une histoire via son Instagram où il a assuré que le tournage du projet de Univers cinématographique Marvel C’était fini.

« C’est un enveloppement », a-t-il écrit dans l’histoire, un terme utilisé pour désigner l’achèvement d’un tournage de film ou de télévision. Le poste de Marlowe intervient quelques jours après que le vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, Nate Moorerévélera que les enregistrements de « Ironheart » étaient « presque complets ».

La série aura Trône de Dominique en tant que chef de file, jouant Riri Williams, une étudiante de génie qui crée sa propre version de l’armure Ironman. Le personnage apparaîtra pour la première fois dans « Black Panther: Wakanda Forever », donc « Ironheart » servira de suite directe aux événements du film.

« La série est une suite directe du film », a expliqué Moore récemment. « Donc, Riri ramène chez elle les expériences qu’elle a vécues dans ce film, et il y a des répercussions intéressantes dans ses aventures qui la mettront sur une »Bien que l’on ne sache pas quel rôle Riri jouera dans »Wakanda Forever », des bandes-annonces ont révélé que les habitants de Wakanda se tournaient vers elle pour obtenir son aide.

Alors que les détails de l’intrigue pour « Ironheart » restent rares, des rapports récents ont suggéré qu’un méchant populaire de Marvel Comics ferait enfin ses débuts tant attendus dans la série à venir. Il parait, Sasha Baron Cohen jouera Mephisto, un personnage parfois appelé la version du diable de Marvel, dans « Ironheart ».

L’apparition du personnage avait déjà fait l’objet de rumeurs dans d’autres productions telles que » Wandavison », » Spider-Man: No Way Home » et » Doctor Strange in the Multiverse of Madness », mais à la fin, son apparence a été jugée dehors. . Pour le moment, Marvel Studios n’a pas officiellement confirmé le casting de Cohen en tant que Mephisto.

Le casting d’Ironheart comprend Lyric Ross, Harper Anthony, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Shea Couleé, Zoe Terakes, Regan Aliyah, Shakira Barrera, Rashida « Sheedz » Olayiwola, Sonia Denis, Paul Calderón et Cree Summer.

»Ironheart » arrivera sur Disney+ fin 2023, dans le cadre de la Phase 5 du MCU.