Iron Man 2 Star Sam Rockwell est prêt à retourner dans le MCU

L’homme de fer 2 La star Sam Rockwell est prête et disposée à ramener Justin Hammer dans l’univers cinématographique Marvel. Dans une interview avec Cinemablend, il a été porté à l’attention de Rockwell que L’incroyable Hulk l’acteur Tim Roth a maintenant repris son rôle d’Abomination dans la série Disney + en cours She-Hulk : avocate – quelque chose dont Rockwell n’était apparemment pas au courant. Néanmoins, Rockwell a affirmé son désir de suivre les traces de Roth et de retourner dans le monde de Marvel.

« Vous avez dit Tim Roth ? … Est-ce le méchant Hulk? Putain de merde, c’est super. Je l’aime. Il est sur celui de She-Hulk ? Oh c’est génial. Je dois regarder ça. Je ne sais pas. Rien pour l’instant. Nous verrons. Je vois que vous avez une affiche Marvel dans votre toile de fond. … Je suis prêt, je suis prêt.

Jusqu’à présent, Rockwell n’a fait que deux apparitions en tant que Justin Hammer, un fabricant d’armes rival de Tony Stark, l’acteur apparaissant pour la première fois en tant que personnage dans les années 2010. L’homme de fer 2. Alors que le film lui-même est souvent considéré comme l’une des offres les moins importantes du MCU, Rockwell (comme d’habitude) réalise une performance formidable, beaucoup se demandant si nous reverrions jamais Hammer. Rockwell a ensuite repris le rôle de Justin Hammer pour le Marvel One Shot, Tous saluent le roi.

Rockwell a été à un moment considéré pour le rôle de Tony Stark, alias Iron Man, faisant de lui la personne idéale pour dépeindre un reflet déformé du regretté grand Avenger et super-héros. Bien que l’on ne sache actuellement pas si Marvel Studios a l’intention de ramener Rockwell, un projet à venir pourrait présenter l’occasion idéale de le faire …

Justin Hammer pourrait-il revenir en tant que membre des Thunderbolts ?

Marvel a récemment annoncé qu’un Coups de foudre Le film est actuellement en développement, ce qui signifie que nous verrons bientôt l’équipe d’anti-héros et de méchants de Marvel passer au grand écran. Villes de papier le réalisateur Jake Schreier a été choisi pour diriger le projet, Eric Pearson écrivant le scénario. Le tournage devrait commencer mi-2023.

Bien que nous ne sachions pas encore qui composera l’équipe d’anti-héros titulaire, on s’attend à ce que John Walker alias US Agent (Wyatt Russell) et Emil Blonsky alias Abomination (Tim Roth) soient membres aux côtés du Taskmaster d’Olga Kurylenko, Hannah Le Fantôme de John-Kamen et le Baron Zemo de Daniel Brühl. Qui de mieux pour se tenir à leurs côtés que Sam Rockwell en tant que Justin Hammer, avec le personnage capable de fournir toute la technologie dont ils pourraient avoir besoin et d’apporter une version plus sombre d’Iron Man au MCU. Un élément qui serait particulièrement poignant suite à la mort de Tony Stark à la fin de Avengers : Fin de partie.





Coups de foudre devrait être publié le 26 juillet 2024, dans le cadre de la phase cinq du MCU.

Quant à Sam Rockwell, il peut ensuite être vu dans le mystère comique Voyez comment ils fonctionnentqui retrouve l’acteur aux côtés de Saoirse Ronan et enquêtant sur un meurtre dans le West End des années 1950 à Londres. Voyez comment ils fonctionnent est prévu pour être publié par Searchlight Pictures au Royaume-Uni le 9 septembre 2022 et aux États-Unis le 16 septembre.