Iron Maiden s’est inspiré de Rammstein pour leur nouvelle vidéo

Après six ans d’attente, Iron Maiden prépare enfin son retour avec « Senjutsu », leur dix-septième album studio, en septembre prochain. Les icônes britanniques du heavy metal ont récemment ouvert la voie à leur arrivée avec une longue nouvelle vidéo d’animation pour « The Writing On The Wall », dont certains détails sur leurs influences ont été partagés.

Bruce Dickinson, leader et chanteur du groupe, a partagé quelques mots sur la façon dont Rammstein, un groupe de metal industriel allemand, a exercé une certaine inspiration lors de la construction de la vidéo de leur nouveau single.

À travers une conversation avec Kerrang !, Dickinson a révélé que les visuels animés de « The Writhing On The Wall » sont directement inspirés du vaste clip que Rammstein a sorti en 2019 pour son single controversé « Deutschland », assurant qu’il s’agissait d’un travail. » surprenant ».

Dickinson a dit au représentant d’Iron Maiden Rod Smallwood s’il avait déjà vu la vidéo de Rammstein lors des discussions sur ce que le groupe devrait faire pour leur nouveau clip. « C’est, pour moi, une vidéo innovante. C’est incroyable », a commenté le musicien.

Je ne suggère pas que nous l’avons fait, parce que nous ne sommes pas Rammstein. Mais je pense que nous pourrions avoir l’impact équivalent pour nous-mêmes.

Bruce Dickinson a écrit le storyboard de la vidéo, peaufinant quelques idées et lui donnant une fin heureuse. « Eh bien, une sorte de fin heureuse, Adam et Eva recommencent mais Eddie fait remarquer qu’il les aura toujours à la fin », a déclaré le musicien. Cette vidéo présentait la collaboration de Mark Andrews et Andrew Gordon, anciens dirigeants du studio Pixar, qui ont travaillé sur les productions de « Finding Nemo », « The Incredibles » et « Monsters Inc. ».

Dickinson conclut sur sa fierté du résultat final de la vidéo, qu’il considère comme un « mini film » et espère que les fans l’ont apprécié autant que lui, car ce matériel a été conçu en pensant à eux. « Senjutsu », le nouvel album d’Iron Maiden, a une date de sortie prévue pour le 3 septembre.