Iron Maiden révèle des détails sur son nouvel album ‘Senjutsu’

Les fans d’Iron Maiden seront impatients de savoir que les icônes du heavy metal britannique ont enfin confirmé les détails de leur nouvel album studio, « Senjutsu », ceci après avoir sorti le morceau « Rhe Writing On The Wall » la semaine dernière. six ans.

Iron Maiden a prévu la sortie de « Senjutsu », le titre de ce nouveau matériel, pour le 3 septembre. L’album a été enregistré au Guillaume Tell Studio de la ville de Paris avec le producteur du groupe, Kevin Shirley en collaboration avec Steve Harris.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les Killers annoncent « Pressure Machine », leur septième album studio

Bruce Dickinson, leader et chanteur du groupe, a indiqué son enthousiasme pour le nouveau matériel à travers une déclaration dans laquelle il a révélé qu’il avait été enregistré en 2019 lors d’une interruption de la tournée « Legacy », et bien que cela les ait aidés à maximiser son temps sur la route, il avait encore beaucoup de temps pour se préparer à préparer la pochette de l’album.

« Bien sûr, la pandémie a encore retardé les choses, à la fois pour les meilleurs plans, ou devrais-je dire des stratégies ? Les chansons sont très variées et certaines assez longues. Il y a aussi une chanson ou deux qui sonnent très différemment de notre style habituel, et je pense que les fans de Maiden seront surpris, dans le bon sens, j’espère », a déclaré Dickinson.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les paroles de « Thunder Road » de Bruce Springsteen seront corrigées

« Senjutsu » est le dix-septième album studio de la carrière d’Iron Maiden. « The Book of Souls », leur précédent album, avait fait son apparition dans le public en 2015. Au cours du mois d’avril, les membres du groupe avaient anticipé avoir quelque chose de « vraiment excitant » en préparation.

Selon le guitariste du groupe Adrian Smith, les fans d’Iron Maiden ne seraient pas déçus par l’attente. Depuis la mi-2020, Bruce Dickinson avait déjà révélé que le groupe travaillait sur du nouveau matériel, bien qu’à l’époque il ne savait pas quand il pourrait atteindre le public.