Iron Maiden parle de la scène d’Eddie dans Stranger Things

[ARTÍCULO CON SPOILERS] Le groupe de heavy metal a évoqué la scène virale de Joseph Quinn sur Netflix. C’est ainsi que le personnage a conquis Iron Maiden et Metallica.

©IMDBJoseph Quinn joue Eddie Munson dans Stranger Things.

Moins d’une semaine s’est écoulée depuis Netflix a publié les deux derniers épisodes de la saison 4 de choses étranges. Les abonnés de la plateforme de streaming ont été plus que surpris : le frères duffer non seulement ils ont présenté une histoire de science-fiction à gros budget comme d’habitude, mais ils ont également poussé les nouveaux personnages avec des scènes inoubliables. Ce fut le cas pour Eddie Munsonle rôle entre les mains de Joseph Quinn.

Chaque saison de la série mettant en vedette Millie Bobby Brown tend à introduire de nouveaux rôles qui se disent rapidement au revoir. c’est déjà arrivé avec barbe dans la première partie, avec Bob dans le second et enfin avec Gamelle Dans le troisième. Cette fois, le tour était Eddy. Cependant, il est indéniable que la chimie avec ses coéquipiers et son sens de l’humour particulier sont devenus essentiels pour faire de lui l’un des favoris.

Les scènes et phrases mémorables du personnage sont innombrables. Pourtant, ces derniers jours, les fans de la série Netflix ont été particulièrement fascinés par l’une d’entre elles. C’est que lorsque Nancy est capturée par Vecna, ses amis sont désespérés à la recherche de musique à leur goût afin de la sauver. Ainsi, ils passent en revue des cassettes de toutes sortes. C’est ainsi qu’Eddie Munson pose une question inoubliable : « Que cherchons-nous ?.

Rouge-gorgele personnage qu’incarne Maya Hawke, souligne : « Madonna, Blondie, Bowie, Beatles ? De la musique, nous avons besoin de musique ! ». La réponse du rôle de Joseph Quinn est emblématique. tenir une cassette Iron Maiden qui prend son compagnon des mains, crie passionnément : « C’est de la musique! ». Le groupe de heavy metal, formé en 1975, n’a pas tardé à répondre à la série des années 80 via son profil Twitter vérifié.

« Nous sommes avec toi, Eddie !, ont-ils souligné à côté de la photo qui est rapidement devenue le mème de la semaine. Est-ce que l’arrivée d’Eddie Munson à choses étranges Cela a apporté de la fraîcheur à la série et une touche complètement différente. Ce n’est pas un hasard si la scène dans laquelle il joue un thème musical appartenant à Métallique C’est l’une des vidéos virales les plus partagées ces derniers jours. Reviendra-t-il pour le cinquième et dernier opus ? Seul Netflix a la réponse.

