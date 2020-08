Iron Harvest célèbre la gamescom 2020 avec une nouvelle bande-annonce

Ce n’est que quelques jours avant que les fans du genre de stratégie en temps réel puissent commencer à jouer Récolte de fer, l’une des propositions les plus intéressantes et qui a attiré l’attention des fans au cours des derniers mois. Il est actuellement organisé gamescom 2020, et par conséquent, les créateurs du jeu ont décidé de rejoindre l’événement avec un nouvelle bande-annonce.

Cette fois, les deux Jeux d’art KING Comment Argent profond ont publié une vidéo d’un peu plus de cinq minutes qui sert à mettre les joueurs en contexte et apprenez-leur tout ce qu’ils trouveront dans le jeu. L’action se déroule dans l’année 1920 d’une réalité alternative dans les nations européennes se remet des pertes de la Grande Guerre. La bonne nouvelle est que dans ce monde il y a d’énormes machines de guerre qui peuvent changer le cours d’une bataille facilement, et c’est pourquoi ils auront un poids important tout au long de l’histoire du jeu.

Au moment où les forces secrètes se lèvent pour prendre le pouvoir sur le continent européen, une guerre sanglante éclate qui commence la période Récolte de fer. Les joueurs pourront vivre ce conflit de première main grâce à un mode campagne qui a trois itinéraires différents qui s’entremêlent (chacun avec son protagoniste), ou ils peuvent choisir de s’amuser dans le mode multijoueur en ligne.

De plus, le titre nous présentera jusqu’à trois factions différents qui ont leurs propres motivations et armes, parmi lesquelles se distingue celle de Rusviet. Récolte de fer sera mis en vente pour PlayStation 4, Xbox One et PC, à travers de Vapeur, dès le lendemain 1er septembre.

