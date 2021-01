Iron Conflict d’Angela Game maintenant disponible en accès anticipé à Steam

Angela Game et Imperium Interactive ont publié Conflit de fer dans Steam Early Access. Le jeu restera en accès anticipé pendant au moins un an avant le lancement complet.

Conflit de fer est un jeu de stratégie militaire en temps réel. Les joueurs commandent des formations d’unités uniques dans 10 contre 10 batailles multijoueurs. Le jeu a été créé avec un jeu compétitif à l’esprit, et il n’y a pas de mode solo pour le moment. Les joueurs prendront part à des batailles réalistes propulsées par Unreal Engine 4.

Le jeu propose une large gamme de véhicules militaires réalistes de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Les joueurs peuvent s’attendre à conduire dans un char de type 99A2 ou à voler dans le ciel avec le F-35 Flighting 2.

Chaque véhicule a des commandes et des styles de jeu uniques. Cela aidera également les joueurs à décider comment ils veulent jouer au jeu. Les joueurs peuvent soit commander leurs unités à vol d’oiseau, soit microgérer leurs unités.

Le travail d’équipe est vital dans Conflit de fer. Les joueurs devront garder les canaux de communication ouverts à tout moment pour se coordonner avec leur équipe. Il existe trois types d’unités différents dans chaque équipe, et les joueurs peuvent choisir leurs favoris ou choisir quelque chose de nouveau. Les joueurs peuvent également aider leurs coéquipiers en coordonnant leurs stratégies pour assurer une victoire.

L’équipe de développement a expliqué qu’elle avait placé le jeu en accès anticipé en premier pour obtenir plus d’informations des joueurs. Ils veulent utiliser les suggestions et les commentaires de la communauté pour améliorer la qualité du jeu.

La version Early Access est une expérience de jeu complète avec deux factions, plus de dix catégories d’unités différentes, des centaines d’unités individuelles et des fonctions système de base telles que des cartes, des accessoires, etc. Le jeu dans son état actuel répond à toutes les exigences de base du jeu mais ne gagnera que plus de contenu à mesure que le développement se poursuit.

La version complète aura plus de types d’unités de combat, plus de modes de jeu, un système de didacticiel, des améliorations des fonctionnalités sociales du jeu, et éventuellement un mode solo ainsi qu’un ensemble élargi d’outils de mod. Le prix final du jeu augmentera à mesure que du contenu sera ajouté.

Les joueurs peuvent suivre le développeur sur les réseaux sociaux ou sur leur serveur Discord officiel pour connaître les dernières annonces dès qu’elles sont disponibles. Ceux qui achètent le jeu Early Access sont invités à donner leur avis via les forums de la communauté Steam, qui serviront à terme de support de jeu.

Conflit de fer est maintenant disponible dans Steam Early Access.