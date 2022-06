Irma Vep: quelles différences la série HBO Max a-t-elle avec le film original

hbo max

Ce lundi sortira une nouvelle série de 8 épisodes qui aura pour protagoniste la gagnante Alicia Vikander. En outre, il a été rapporté que Kristen Stewart.

©IMDBAlicia Vikander dans Irma Vep.

À partir de lundi, il sera disponible dans hbo max une nouvelle série originale qui retiendra votre attention, notamment pour deux raisons. D’une part, parce qu’il met en vedette alice vikanderl’étoile des grands Ancienne machine de alex guirlande. D’autre part, grâce au fait qu’il s’agit du remake d’un film des années 90 qui bénéficie actuellement d’un taux d’approbation de 93 % en Tomates pourriessuivi de 71 % parmi les utilisateurs de l’audience.

La série est produite par le créateur de euphorie pour HBO, Sam Levinsonet a été écrit et réalisé par le même cinéaste derrière le film original : Olivier Assayas. Lors de la dernière édition de Festival International du Film de Cannescertains des présents ont eu l’occasion de voir les trois premiers épisodes de la mini-série, qui en plus de Vikander aura des chiffres comme Vincent Macagine, Jeanne Balibar et Devon Rossen plus ça s’affichera Kristen Stewart dans un rôle qui n’a pas été révélé.

+Quelles sont les différences entre l’original Irma Vep et le remake

Le film d’Assayas est sorti en 1996 et raconte l’histoire d’un réalisateur qui a perdu le contrôle de tous les acteurs dont il avait la charge pendant le tournage d’un film. A cette occasion, ce qui est ressorti, c’est que la mini-série de hbo max Ce ne sera pas seulement un remake, mais cela montrera également comment s’est passé le processus de réalisation dudit renversement, avec des connotations de métafiction qui deviennent de plus en plus courantes (rappelez-vous, par exemple, le concept de requels de pousser un cri pour se faire une idée).

Le synopsis officiel de Irma Rep. détient : « Regardez (Alice Vikander) est une star de cinéma américaine qui, déçue par sa carrière et une rupture récente, débarque en France pour jouer dans Irma Vep dans un remake du classique du cinéma muet français, Les Vampires ». Puis ajouter: « Dans le contexte d’un thriller policier granuleux, Mira se débat alors que les distinctions entre elle et le personnage qu’elle joue commencent à s’estomper et à fusionner. Irma Vep nous révèle le terrain incertain qui se situe à la frontière de la fiction et de la réalité, de l’artifice et de l’authenticité, de l’art et de la vie..

En plus d’avoir été tourné entièrement à Paris, il y a un fait de couleur qui ajoute un plus à cette nouvelle production de hbo max. L’une des références les plus importantes de la mode aujourd’hui était de travailler sur le projet. Il s’agit de Nicolas Ghesquièrele directeur créatif de Louis Vuittonqui a travaillé comme costumière sur cette nouvelle mini-série de Assayas.

