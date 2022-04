Irma Vep : les détails de la mini-série HBO Max avec Alicia Vikander

hbo max

Irma Vep est une mini-série HBO Max qui est un remake d’un film du milieu des années 90, cette fois avec Alicia Vikander.

© Gettyalice vikander

En 1996, il a été créé au festival du film de Cannes le film Irma Vep où l’actrice Maggie Cheung s’est jouée comme une voleuse qui passe la majeure partie du film vêtue d’un costume en caoutchouc noir moulant, défendant les choix bizarres de son réalisateur. L’intrigue reflète le dépaysement ressenti par le responsable du film. Le cinéaste et le créateur de costumes ont tous deux le béguin pour Cheung.

À présent Irma Vep est une nouvelle émission télévisée basée sur le film du même nom d’Olivier Assayas sorti en 1996. L’émission est écrite et réalisée par Assayas et produite par l’équipe derrière euphoriece qui garantit un produit de qualité qui séduira en même temps une grande partie du public de hbo max qu’il apprécie actuellement avec la série mettant en vedette Zendaya.

Un remake tant attendu

La nouvelle série suit le personnage de alice vikanderMira, une star de cinéma américaine, désabusée par le présent de sa carrière professionnelle ainsi qu’une rupture récente, qui débarque en France pour jouer le rôle de Irma Vep dans un remake du classique du cinéma muet français, Les vampires. Mira a du mal à faire la distinction entre elle et le personnage qu’elle joue, qui commencent à fusionner de manière dangereuse.

Irma Vep révèle le territoire incertain et questionnable qui se débat à la frontière entre la fiction et la réalité, l’irréel et l’authentique, l’art et la vie elle-même. La série est produite par son auteur Assayas, le protagoniste Vikander, Sylvie Barthet, Ashley Levinson, Turen de Little Lamb, Stuart Manashi, Ravi Nandan et Hallie Sekoff.

Le programme à venir hbo max atteindra la plate-forme le 6 juin prochain et stars Alicia Vikander comme Mira, Vincent Macaigne comme René Vidal, Jeanne Balibar comme Zoe, Vincent Lacoste comme Edmond Lagrange, Hippolyte Girardot comme Robert Danjou, Alex Descas comme Gregory Desormeaux, Nora Hamzawi comme Carla et Antoine Reinartz comme Jemerie, entre autres. .

