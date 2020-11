Irizar présente une gamme de bus au gaz naturel

Irizar a renforcé son offre avec des bus au gaz naturel, qui offrent des autonomies entre 500 km (GNC) et 1000 km (GNL). En plus de réduire les émissions, cette solution permet également une diminution du coût total de fonctionnement, grâce à la différence de prix entre le gaz naturel et le diesel.

Selon Irizar, cette technologie réduit les émissions de dioxyde de carbone des bus de 20 à 25%, les émissions de NOx jusqu’à 60% et les émissions de particules de 98%.

En plus d’un meilleur rendement thermique qu’un moteur diesel, les niveaux de vibrations et de bruit sont également plus faibles. Concernant le coût d’exploitation, la marque espagnole pointe une réduction pouvant aller jusqu’à 35%, en fonction de la différence de prix entre le gaz naturel et le diesel. Le coût d’entretien est similaire à celui d’un véhicule diesel classique.

La gamme de bus au gaz naturel d’Irizar couvre les modèles Irizar i4 et Irizar i3le, avec des longueurs de 12 à 14 mètres dans la version GNC et Irizar i4, Irizar i6S, avec des longueurs de 12 mètres à 15 mètres, dans la version GNL. Tous sont construits sur un châssis Scania.

La technologie a fait ses débuts sur l’Irizar i4

Le premier bus Irizar à mettre cette technologie à disposition est l’Irizar i4 Classe 2, dédié aux carrières régulières, au transport scolaire ou au transport occasionnel. D’une longueur de 12,90 mètres et d’un plancher surélevé, l’Irizar i4H est basé sur un châssis Scania K320 EB 4 × 2 E6D CNG.

Ce bus est équipé de quatre réservoirs de GNC cylindriques longitudinaux, qui offrent un volume total de 1260 dm3 et une capacité de 240 kg de gaz. Le poids total de ces composants est de 750 kg. En fonction des besoins opérationnels, il est possible d’ajouter un autre gisement de gaz naturel.

Irizar dit que l’incorporation de réservoirs d’essence ne compromet ni l’esthétique des bus ni l’aérodynamique et permet d’effectuer le même type de service qu’un bus diesel équivalent. Le système de climatisation est également identique aux véhicules conventionnels, ainsi que la hauteur intérieure et la capacité du coffre à bagages.

Le conducteur dispose d’un écran de contrôle de gaz pour se conformer à tous les protocoles de sécurité. Le système permet de détecter les fuites d’eau et d’activer le dispositif d’extinction d’incendie.

