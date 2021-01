Irene Azuela et le moment inconfortable avec Juan Manuel Bernal sur le tournage de Monarca

Monarque C’était l’une des nombreuses séries traversées par la pandémie de coronavirus. La production de Salma Hayek il avait tout prêt pour tourner sa deuxième saison lorsque l’éventualité a retardé ses plans. Finalement le tournage pourrait être terminé, mais selon des protocoles stricts. Irene Azuela, interprète d’Ana María, a rappelé le tournage et a révélé une anecdote inconfortable avec Juan Manuel Bernal. Qu’est-ce qui s’est passé?

L’actrice de 41 ans a été interviewée par Netflix pour expliquer les difficultés de tournage à l’époque de Covid-19 et après avoir été confinée. «Cela faisait longtemps et nous ne savions pas si nous allions rentrer dans deux mois, un an ou dans quoi. La vérité était que c’était difficile, une fois que vous entrez le lendemain, vous sentez déjà que vous êtes revenu, mais les premières heures nous souffrons beaucoup« il a avoué.

Monarca: Irene Azuela a révélé un moment inconfortable avec Juan Manuel Bernal dans la série Netflix

Pour entrer dans le décor, toutes les personnes présentes étaient contrôlées et devaient porter des masques. Azuela a indiqué qu’il était difficile d’utiliser une jugulaire en raison du maquillage et a même admis qu’elle passait des heures et ne la remettait pas. « Pauvre de tous ceux qui doivent se promener avec des masques et des masques car nous les acteurs ne pouvons pas l’apporter et parfois on a même oublié », Tenue.







La première scène qu’il a dû tourner dans la deuxième saison était avec Juan Manuel Bernal, interprète de Joaquin Carranza. «C’était la première séquence que nous avons filmée après plusieurs mois passés dans nos maisons et quand nous répétions à un moment donné, j’ai approché Juan Manuel face à face», a commencé par son histoire.

« Alors je vois ça son visage commence à se transformer et il commence à ouvrir ses yeux si grands. Je pensais, Que lui arrive-t-il? Jusqu’à ce que tout à coup, il recule et dit: c’est que j’ai eu très peur avec ce bug. Bien sûr, je n’avais pas remarqué cela il fallait respecter la distance« , il a rappelé et a ajouté que l’ensemble se moquait de la situation.