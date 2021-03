Irene Azuela: 10 choses à savoir sur l’actrice qui joue Ana María Carranza dans « Monarca »

Irene Azuela, actrice mexicaine de théâtre, de cinéma et de télévision, a joué Ana María Carranza dans “Monarque», Fiction Netflix créée et produite par Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Alexis Fridman, Michael McDonald, Salma Hayek, José Tamez et Diego Gutierrez. De plus, elle a remporté le prix Ariel de la meilleure actrice en 2008 et 2009.

Il a commencé sa carrière à la télévision dans les programmes unitaires et les feuilletons télévisés de TV Azteca. Puis il a participé à la série «Gritos de muerte y libertad», centrée sur le bicentenaire de l’indépendance du Mexique, et à la deuxième saison de la série HBO «Capadocia».

Irene Azuela Il a également fait partie de «Paramédicos» (2012), «Sense8» (2015), une autre série de Netflix, «La querida del Centauro» (2016) et «Un ennemi étrange» (2018). Si vous voulez en savoir plus sur l’actrice de « MonarqueIci, nous vous disons 10 autres choses sur elle.

1. VOTRE FORMATION

L’actrice, née le 27 octobre 1979 à Mexico, a commencé ses études au centre de formation d’acteurs TV Azteca. Il a ensuite étudié un diplôme de troisième cycle en théâtre classique à la London Academy of Music and Dramatic Arts, et un cours de théâtre physique et de masques à la Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre.

Irene Azuela a commencé ses études au Centre de Formation Actorale TV Azteca. (Photo: Netflix)

2. LE THÉÂTRE EST SA PASSION

Irene a participé à de grandes pièces de théâtre. Parmi eux, le classique « La Gaviota » d’Anton Chejov et « Salomé », qui lui a permis de remporter plusieurs prix. En 2010, il participe à la pièce Oleanna, de David Mamet, avec Juan Manuel Bernal et sous la direction d’Enrique Singer.

Irene Azuela aime jouer, en particulier dans les pièces de théâtre (Photo: Netflix)

3. IL A ÉTÉ RÉALISÉ PAR JOHN MALKOVICH

En 2008, l’interprète de 41 ans a participé à la pièce «The Good Canary», dans laquelle elle a été mise en scène par John Malcovich, acteur et réalisateur lauréat d’un Emmy et nominé à plusieurs reprises aux Oscars.

John Malcovich a réalisé Irene Azuela dans la pièce «The Good Canary» (Photo: Netflix)

4. C’EST AUSSI UN PRODUCTEUR

Irene Azuela Elle est également productrice. Il a joué ce rôle dans la série «Paramédicos» sur Canal Once de México alors qu’il n’était là que pendant la saison. De plus, elle était la protagoniste de la fiction basée sur des événements réels et adaptée par Sandra García Velten.

Irene Azuela a joué Elisa Gaona dans « Paramedics » (Photo: Gussi Cinema)

5. APPARAÎT SUR « TROISIÈME APPEL »

Il faisait partie du casting de « Third Call », un film de Francisco Franco Alba. Dans ce film de 2013, il a partagé des rôles avec Cecilia Suárez, Alfonso Dosal, Rebeca Jones, Silvia Pinal, entre autres. Le film a remporté un Ariel Award pour le « meilleur scénario adapté » dans le 61e épisode de ce 2014.

Irene Azuela a joué Julia dans « Third Call » (Photo: Gussi Cinema)

6. IRENE AZUELA EST UNE FÉMINISTE

«J’ai l’impression d’avoir été lent (à m’assumer en tant que féministe). Mais cela n’a pas à voir avec l’âge mais avec les circonstances dans lesquelles je vis maintenant qui me font voir les choses plus clairement. Ces petites dynamiques dans lesquelles je n’entre que et qui ont à voir avec un machisme enraciné », a-t-il assuré à Vogue.

C’est une image qu’Irene Azuela a partagée sur ses réseaux sociaux le 8 mars (Photo: Instagram / Irene Azuela)

7. L’AREL A GAGNÉ DEUX ANS CONSÉCUTIFS

En 2008, Irene Azuela elle a remporté le prix Ariel de la meilleure actrice grâce à sa performance dans le film « Burning thehips », et un an plus tard, elle a de nouveau gagné, cette fois pour sa participation au film « Bajo la sal ».

Irene Azuela a joué Isabel Montaño dans « Bajo la sal » (Photo: Warner Bros. Pictures Mexique)

8. VOTRE VIE PERSONNELLE

En 2017 et après cinq ans de relation, Irene a épousé Enrique Rangel, connu sous le nom de Quique Rangel, membre du groupe mexicain Café Tacvba, avec qui elle a une fille nommée Juliana Rangel Azuela.

Irene Azuela avec son mari et sa fille (Photo: Instagram / Irene Azuela)

9. SA VIE EN PANDÉMIE

Dans une interview avec Grazia, elle a déclaré que « dans une pandémie, j’ai passé trois mois à être un désastre total! Je me suis réveillé à 8h30, nous prenions juste le petit déjeuner vers 10h00 du matin, un décalage absolu. Ma fille s’est endormie à 10 heures du soir. Maintenant je me lève à 7h, je prends une douche, je me dépêche pour que ma fille soit prête, à 9h je la connecte au Zoom qui à 9h30 ça se termine! -ce n’est pas vrai!-. C’est très fort, on retourne en classe, excité, courant pour être prêt et boum, c’est seulement une demi-heure. Ensuite, pour faire les activités scolaires, réfléchissez à quoi manger ».

« Lors d’une pandémie, j’ai passé trois mois à être une catastrophe totale », a déclaré Irene Azuela (Photo: Instagram / Irene Azuela)

10. CE QUE VOUS AIMEZ LE PLUS DANS AGIR

Dans la même conversation, il a dit que c’est ce qu’il aime le plus dans le jeu d’acteur: «Cela a à voir avec une chose très basique d’avoir trouvé une place pour moi dans la fiction. Quand j’étais au lycée et que j’ai rejoint ma troupe de théâtre, c’est là que je me sentais à l’aise, c’est à ce moment-là que j’ai trouvé ma place. Et quand j’ai dû décider que c’était ce que je voulais faire, cela m’a même semblé une farce, j’ai pensé, est-ce que cela peut vraiment être un travail? Et il s’avère que c’est le cas. J’ai réussi à faire carrière à partir de la joie que cela me procure de faire partie d’une histoire, de travailler en équipe, c’est quelque chose que j’ai toujours beaucoup aimé. Quand tu agis, tu dois travailler avec l’autre, c’est toujours un travail avec l’autre. Et puis avec le temps tu auras le privilège de pouvoir choisir les histoires auxquelles tu veux participer, auxquelles tu as quelque chose à dire, cela me semble très puissant ».