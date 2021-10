Ireland Baldwin réplique à Candace Owens après des commentaires sur Alec

Ireland Baldwin a riposté à Candace Owens à la suite de commentaires sur son père en lignee – ayant a déclaré que les deux ont en fait fini par avoir une «vraie conversation» qui a duré «un long chemin».

Baldwin, la fille d’Alec Baldwin et de son ex-femme Kim Basinger, a sauté sur l’acteur la défense aprèsr commentateur politique pro-Trump Owens a déclaré que le tournage de la directrice de la photographie Halyna Hutchins était une «justice poétique» pour l’étoile – qui a tiré avec une arme utilisée comme accessoire sur le tournage de Rouiller, qui a fini par blesser mortellement Hutchins.

Le 22 octobre, sil avait écrit dans un tweet désormais supprimé: « Alec Baldwin a passé 4 ans à peindre Donald Trump et ses partisans comme des meurtriers diaboliques. Ce qui est arrivé à Alec serait un exemple de justice poétique s’il n’y avait pas eu les innocents qu’il a assassinés.

« Priez pour leurs familles. Tellement triste. »

Crédit : Twitter

Owens plus tard a légèrement modifié sa position, en disant: « Corrigera ce dernier tweet pour dire qu’Alec Baldwin a *tué* quelqu’un – pas assassiné quelqu’un, car le meurtre a une définition légale différente. »

Elle a ajouté: « Littéralement, pas une seule chose qu’Alec Baldwin a dite à propos de Donald Trump et de ses partisans ne vieillira bien. »

Balrégagner, 26 ans, a décidé de répondre aux commentaires sur ses propres histoires Instagram, partageant une photo de Owens et en disant : « Vous êtes l’être humain le plus dégoûtant, humain et cancéreux que j’aie jamais rencontré.

Crédit : Instagram/@irelandbasingerbaldwin

« Indépendamment de vos mauvaises opinions la plupart du temps, le fait que vous manqueriez de respect à la vie d’une femme qui a été accidentellement et tragiquement tuée… Honte à vous.

Elle a ensuite posté une capture d’écran de Owens‘ tweet original, disant qu’elle allait faire une ‘pause Instagram’ car elle avait ‘honte de [breathe] le même air qu’elle.

Baldwin a continué: « Soyez républicain. Soyez non vacciné. Je m’en fous. Il y en a plein de libéraux que je soutiens aussi…g chose que je me retrouve à faire, c’est d’être RESPECTUEUX.

« Mais nous ne discutons pas de masques et de vaccins et d’avortement et de trans droits ici… UNE la vie de la femme a été perdue. Vos tweets, votre manque d’informations et votre ignorance blessent les gens.

« Toi et @jackmposobiec n’avez même pas la moindre idée de ce dont vous parlez et vous ne le faites généralement jamais. Je respecte les opinions des gens … mais si vous soutenez ces clowns absolus … s’il vous plaît ne me suivez plus. Je mendier. »

Mais peu de temps après, dans une tournure des événements légèrement inattendue, Baldwin a partagé une capture d’écran révélant qu’elle et Owens avaient en fait eu une conversation privée, qui s’est terminée par elle remerciant le partisan de Trump d’avoir » pris le temps d’avoir une vraie conversation » et lui souhaitant une » soirée paisible « .

Owens a répondu: « Pas de problème. Pareil pour vous. »



Crédit : Instagram/@irelandbasingerbaldwin

Dans ses Histoires, Baldwin a déclaré : « Parfois avoir une vraie conversation peut aller très loin…

« Je défendrai toujours ce que je fais… mais une chose dont nous avons besoin dans ce monde est de perpétuer la haine, la colère et les combats… surtout à la suite de cette tragédie. Merci encore à tous ceux qui ont été si gentils et solidaire. »

Le 21 octobre, Alec Baldwin a tiré sans le savoir avec un pistolet à hélice chargé alors qu’il répétait sur le plateau de Rouiller au Nouveau-Mexique, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

Dans un communiqué le lendemain de l’accident, le 30 Rocher l’acteur a écrit sur Twitter: « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée.

« Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille.