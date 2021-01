iQOO 7 avec Snapdragon 888, écran AMOLED 120 Hz devient officiel en Chine, prix et disponibilité

iQOO 7 a été officiellement lancé en Chine. Le nouvel appareil est livré avec le SoC Snapdragon 888 récemment annoncé par Qualcomm. Il s’agit du deuxième appareil lancé avec le dernier SoC Snapdragon 888. Le mois dernier, Xiaomi a lancé son nouvel appareil phare Mi 11 alimenté par le SoC Snapdragon 888.

Prix ​​et disponibilité de l’iQOO 7

L’iQOO 7 est au prix de 3798 yuans (586 €) pour le 8 Go + 128 Go, tandis que la variante 12 Go + 256 Go est au prix de 4198 yuans (648 €). iQOO 7 est disponible en trois couleurs: noir, bleu latent et édition BMW légendaire.

L’appareil est déjà en précommande à partir d’aujourd’hui (11 janvier à 20h30, heure de la Chine). Cependant, l’appareil sera mis en vente à partir du 15 janvier à 0h00.

Caractéristiques et spécifications de l’iQOO 7

Maintenant, pour revenir à l’iQOO 7, l’appareil en tant que ses principaux points forts comprend également un écran AMOLED, une configuration de triple caméra arrière, un écran 120 Hz, ainsi qu’un support de charge rapide de 120 W.

Le nouvel iQOO 7 propose également plusieurs fonctionnalités centrées sur les jeux pour améliorer l’expérience de jeu sur l’appareil, notamment les fonctionnalités suivantes pour les jeux.

Écran sensible à la pression « Monster Touch » – Agit comme des déclencheurs tactiles

Deux haut-parleurs stéréo « Monster Beat » (niveau sonore: 71,5 dB)

Moteurs doubles linéaires alimentés par ‘Monster Engine’ avec vibration 3D

GPU Adreno 660

Stockage DDR5RAM (6400 Mbps) et UFS 3.1

6000000: 1 contraste

HDR 10

Fréquence d’échantillonnage tactile instantanée de 1000 Hz et taux de rapport tactile de 300 Hz.

Luminosité de 1300 nits

4096 niveaux de réglage de la luminosité

Certification SGS pour faible frottis,

Format d’image 20: 9

Rapport écran-corps de 91,4%.

Pour offrir une expérience audio plus immersive pendant le jeu, iQOO 7 est également doté d’une puce audio HIFI-DAC CS43131 pour une expérience Hi-Res et Super Audio interactive. En outre, le smartphone prend également en charge des fonctionnalités telles que Multi-Turbo 5.0, One-Touch Game Space, la technologie d’optimisation GVoice et une Game Box dotée d’une multitude de fonctionnalités essentielles.

Appareil photo iQOO 7 et autres fonctionnalités

Parlons maintenant des caméras et des autres fonctionnalités du nouvel iQOO 7. Le téléphone dispose d’une configuration de triple caméra arrière qui comprend un objectif principal ultra grand angle 48MP avec OIS et deux capteurs 13MP. La caméra arrière prend également en charge des fonctionnalités telles que le zoom numérique 20x, l’anti-tremblement OIS, la scène de nuit 2.0, le panorama, le Raw HDR 2.0, etc.

À l’avant, iQOO 7 dispose d’un jeu de tir selfie 16MP avec un capteur f / 2.0. Le téléphone est soutenu par une batterie de 4000 mAh qui prend également en charge la charge flash de 120 W qui peut charger complètement l’appareil en seulement 15 minutes. Le téléphone fonctionne sur le dernier OriginOS basé sur Android 11 prêt à l’emploi.