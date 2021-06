iPod touch (5e génération) : les photos montrent un prototype avec un ancien connecteur à 30 broches

Des images d’un iPod touch sont maintenant apparues sur le Web, ce qui est probablement un modèle prototype. Par rapport à l’appareil actuellement commercialisé, cet iPod touch a toujours l’ancien connecteur à 30 broches à bord.

Le leaker Mr White a les photos du prototype sur la plateforme de messages courts Twitter se propage, écrit MacRumors. Vous pouvez voir un iPod touch de la 5ème génération vraisemblablement avec des bords biseautés et de l’aluminium brossé. Apple a présenté et sorti l’iPod touch de 5e génération à l’automne 2012 : ce modèle avait un boîtier monocoque en aluminium avec des coins arrondis.

Prototype apparemment développé avant de passer à Lightning

Détail intéressant du prototype : il a toujours l’ancien connecteur de charge à 30 broches, ce qui indique qu’Apple avait conçu le design avant le passage au connecteur Lightning d’aujourd’hui. Avec l’iPad nano (7e génération) et l’iPad (4e génération), la 5e génération de l’iPod touch a été l’un des premiers appareils Apple avec un nouveau port Lightning – le port de charge standard sur l’iPhone à ce jour. De plus, la prise casque du prototype se trouve sur le bord droit du boîtier, tandis qu’Apple l’a finalement placée sur le côté gauche.

De nos jours, l’iPod ne joue plus un rôle majeur pour Apple, après tout, l’iPhone a depuis longtemps remplacé le lecteur de musique. Après qu’Apple ait abandonné l’iPod nano et l’iPod shuffle en 2017, seul l’iPod touch (7e génération) est actuellement vendu – et n’a pas changé depuis deux ans maintenant.