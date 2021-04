iPhone vers l’inclusivité: vous devrez bientôt choisir si Siri est une femme ou un homme

Qui pense à l’assistant vocal Siri qui anime les écrans de l’iPhone et du Mac pense généralement à une femme: la voix qui est proposée au premier allumage est féminine et dans la plupart des cas elle le reste pendant toute la durée d’utilisation de l’appareil. Dans quelques jours, cependant, les choses ne seront plus comme ça: selon ce qui est ressorti de la dernière version préliminaire du système d’exploitation iOS 14, la maison de Cupertino demandera aux utilisateurs quel type de voix ils veulent entendre venant de l’assistant vocal. – entre féminin et masculin.

En fait, pour tous ceux qui utilisent Siri, c’est déjà possible définir l’assistant vocal avec une voix masculine, mais l’option est masquée dans les menus de configuration pendant que ledéfaut celui connu de la plupart demeure. Bref, Siri est offert à la femelle, et c’est à l’utilisateur de changer le ton vocal pour le transformer en masculin; cependant beaucoup ne connaissent pas l’existence de cette possibilité ou craignant de toucher à des réglages délicats, ils abandonnent la modification bien qu’ils en soient intrigués. Avec le changement mis en œuvre dans la prochaine version d’iOS 14, les utilisateurs seront invités à choisir leur version préférée de Siri avant de pouvoir continuer à l’utiliser assistant vocal. De cette façon, le mâle Siri aura une réelle chance de montrer ce qu’il peut faire.

La nouveauté est incluse dans iOS 14.5, la dernière version du système d’exploitation iPhone qui circule parmi les professionnels et les passionnés sous la forme d’une bêta. Bref, le logiciel est encore en phase de développement préliminaire et les développeurs Apple apportent la touche finale basée sur l’expérience utilisateur des premiers utilisateurs; la mise à jour viendra mais bientôt sur tous les iPhones compatibles et donc sur des dizaines de millions de téléphones. Même après les débuts d’iOS 14.5, le choix du sexe de Siri ne sera pas adressé à tout le monde, mais uniquement à ceux qui configurent l’assistant vocal pour la première fois (par exemple lors de la configuration du téléphone ou après la suppression de toutes les données de l’assistant). Quiconque veut peut fais le maintenant en accédant aux paramètres de l’iPhone, à Siri et à la recherche, aux voix Siri.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂