iPhone SE 3: le nouveau téléphone Apple pourrait-il ressembler à ceci? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Les informations sur le successeur de l’iPhone SE actuel apparaissent encore et encore. Sur Twitter, un fan montre maintenant un design de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone SE 3 d’Apple.

Avec l’iPhone SE (2020), Apple n’a lancé la 2e génération renouvelée de «l’iPhone à petit budget» dans la course qu’il y a un peu plus d’un an. Et pourtant, il y a encore des rumeurs selon lesquelles on pourrait voir le successeur de l’iPhone SE 3 (nom provisoire) cette année ou l’an prochain. Un concepteur 3D sur Twitter s’est inspiré des fuites actuelles et a créé des images de rendu qui montrent une conception possible de cet iPhone SE 3 selon ses idées. Surtout, la façade rappelle un produit Apple particulièrement nouveau.

iPhone SE 3 dans le « look iMac » avec perforation?

L’utilisateur de Twitter @aapple_lab a créé des images de rendu basées sur des fuites et ses propres goûts, censées représenter un iPhone SE 3 vraiment moderne dans différentes couleurs. Selon ses idées, Apple pourrait utiliser un boîtier avec du verre mat et un cadre plat. La face avant surprend avec une bordure blanche et une caméra perforée au lieu du noir désormais commun. Le design rappelle presque les nouveaux modèles d’iMac avec des éléments avant blancs.

La société basée à Cupertino n’utilise actuellement qu’une façade noire pour ses modèles. L’iPhone SE actuel (2020) continue également d’utiliser l’ancien design avec de grandes barres et un scanner d’empreintes digitales placé en bas. Selon les rapports de MacRumors en référence à l’analyste Kuo Ming-Chi, il est peu probable qu’Apple prévoie des changements majeurs pour la 3ème génération de l’iPhone SE. Le successeur devrait reprendre le design rétro et être uniquement étendu pour inclure un processeur plus puissant et une prise en charge 5G. Un scanner d’empreintes digitales de type iPad Air est également en discussion.

L’iPhone SE 3 n’est pas en vue avant 2023?

En plus du nom de produit provisoire «iPhone SE 3», la date 2023 est également ajoutée aux images de rendu. Cependant, on ne sait pas encore exactement quand le nouvel iPhone d’entrée de gamme apparaîtra. Le modèle actuel n’est apparu sur le marché que l’année dernière. Bien que l’analyste Kuo parle d’un éventuel lancement fin 2021 ou début 2022, cela prendra probablement un certain temps.

