iPhone SE 3: Apple prévoit-il la sortie pour le printemps 2021?

Apple envisage-t-il toujours un nouvel iPhone pas cher? La rumeur veut que nous pourrions voir le lancement de l’iPhone SE 3 dans un proche avenir. Il y a aussi de nouvelles spéculations sur les nouveaux écouteurs Apple AirPods Pro 2.

L’iPhone SE 3 devrait sortir au printemps 2021, rapporte le blog technologique Macotakara. Même le mois au cours duquel nous connaîtrons la sortie du nouveau modèle d’iPhone abordable devrait déjà être fixé: apparemment, ce sera en avril. Malheureusement, le site Web ne fournit aucune information supplémentaire. La note « 3rd Generation » indique qu’il est en fait censé être le successeur de l’iPhone SE (2020) – et non un « iPhone SE Plus », à propos duquel il y a eu des rumeurs dans le passé.

iPhone SE (2020) seulement un an

Mais quelle est la probabilité qu’Apple publie un nouveau modèle un an après le dernier iPhone SE? Pas particulièrement – et il y a plusieurs bonnes raisons à cela. D’une part, l’écart entre les deux premières générations de l’iPhone SE est de cinq ans impressionnants.

L’iPhone SE (2020) vous propose un bouton d’accueil avec un capteur d’empreintes digitales (© 2020 45secondes.fr / Christoph Lübben)

Apple oriente généralement ses cycles de publication en fonction du comportement des utilisateurs. Apparemment, les propriétaires de l’iPhone SE utilisent leur appareil depuis au moins quatre ans en moyenne. Il s’agit de la durée pendant laquelle vous êtes assuré de recevoir toutes les mises à jour importantes. Dans le cas du premier iPhone SE, cette période était même de cinq ans: l’appareil tourne sous l’iOS 14 actuel. En conséquence, il est probable que l’on puisse s’attendre à l’iPhone SE 3 en 2024 au plus tôt.

Pas de concurrence pour l’iPhone 12 mini

La deuxième raison: en raison de la pandémie corona en cours, Apple a dû reporter la sortie de l’iPhone 12. En conséquence, les ventes se sont déplacées un peu plus dans la nouvelle année que d’habitude. Il est donc peu probable qu’Apple publie désormais un concurrent interne avec la sortie de l’iPhone SE 3 au printemps – en particulier pour l’iPhone 12 mini.

À ce stade, Apple dérange déjà l’iPhone SE (2020). Compte tenu des dernières études de marché, l’iPhone 12 mini n’est pas un énorme succès, du moins aux États-Unis. Une des raisons à cela est l’iPhone SE beaucoup moins cher, qui a à peu près la même taille. En conséquence, Apple ne réduira probablement pas directement les ventes avec un nouveau modèle.

AirPods Pro 2 avec un nouveau design?

Mais qui sait: ces derniers temps, beaucoup de choses ont été différentes que d’habitude. Par exemple, Apple nous a surpris avec plusieurs keynotes à la fin de 2020 – puis est venu les écouteurs de luxe AirPods Max.En parlant de cela: selon Macotakara, les AirPods Pro 2 devraient également être apparaissent en avril, avec l’iPhone SE 3.

Plus récemment, il a été dit qu’Apple pourrait publier les nouveaux écouteurs intra-auriculaires en deux tailles. Selon cela, des «AirPods Pro mini» sont également possibles. Selon les rumeurs actuelles, Apple aurait au moins légèrement modifié la taille du boîtier de chargement – par rapport à son prédécesseur. Au moins, ce n’est pas trop long avant avril, donc notre patience ne sera pas mise à l’épreuve. L’iPhone 13 (ou iPhone 12s) devrait sortir en septembre comme d’habitude.