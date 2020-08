iPhone SE (2021) improbable: un iPhone 12 Pro 4G possible à la place

L’iPhone SE (2021) sortira-t-il l’année prochaine? Probablement pas. Il existe de nombreuses raisons importantes qui s’opposent à un nouvel iPhone bon marché dès 2021. La raison la plus importante: Apparemment, un autre iPhone apparaîtra au printemps.

Le modèle mystérieux qui est censé remplacer l’iPhone SE (2021) est censé être une variante 4G de l’iPhone 12, rapporte PhoneArena. Le prix allégué de 800 € suggère qu’il s’agit du “iPhone 12 Pro 4G”. Avec ce modèle, Apple pourrait combler un écart entre la version à 650 € et la version à 1 000 €. Il y aurait également une alternative pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la 5G en raison de l’expansion sous-optimale du réseau dans certaines régions.

iPhone SE (2020) toujours frais

Mais il y a plus de raisons qui parlent contre un iPhone SE (2021). Le modèle actuel de l’iPhone SE (2020) n’aurait qu’un an au printemps prochain. En règle générale, les personnes de cette gamme de prix utilisent leur smartphone depuis plus d’un an – car elles ne se soucient pas d’avoir toujours le dernier modèle.

Le laps de temps entre l’iPhone SE (2021) et son prédécesseur, l’iPhone SE, suggère qu’Apple prend toujours son temps avec un nouvel iPhone à petit budget: quatre années complètes séparent les deux appareils. Si Apple s’en tenait à ce rythme, le prochain modèle de cette série n’apparaîtrait qu’en 2024.

iPhone 12 (5G) en automne

De plus, l’iPhone SE (2021) devrait satisfaire ses utilisateurs pendant plus d’un an. L’A13 Bionic, qui pilote également l’iPhone 11, est intégré au smartphone. Avec sa politique de mise à jour, Apple n’incite pas les utilisateurs à acheter constamment un nouvel appareil: même les utilisateurs de l’iPhone 6s peuvent s’attendre à iOS 14 – la mise à jour sera publiée à l’automne 2020.

Apple devrait également présenter l’iPhone 12 à l’automne. Pour la première fois, il y aura quatre modèles à la fois. Et le successeur de l’iPhone 11 n’aura pas non plus à se cacher en termes de performances: l’A14 devrait permettre d’excellentes performances. Nous sommes curieux – également de voir si les rumeurs sur une autre ramification au printemps 2021 se réaliseront.