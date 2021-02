iPhone: de meilleures photos grâce à Cheese-Memoji?

Apple veut rendre la photographie sur ses iPhones encore meilleure pour toutes les personnes impliquées. Un mémoji au fromage serait utilisé pour cela. Au moins un brevet étrange qui a maintenant fait surface en parle.

Apple essaie d’offrir le fonctionnement le plus naturel de l’application appareil photo sur l’iPhone, ce qui rend la photographie particulièrement facile et fournit des résultats impressionnants. Alors que les objectifs, l’interface et les algorithmes peuvent être améliorés, les particularités des personnes peuvent être moins influencées. Un brevet qui vient de voir le jour vise à changer cela et à utiliser un mémoji animé pour attirer l’attention ou, par exemple, provoquer un sourire.

iPhone avec un deuxième écran: Memoji vous fait rire

Le brevet consulté au US Patent and Trademark Office par AppleInsider décrit une fonctionnalité qui utilise un deuxième écran et une caméra supplémentaire. Ainsi, un personnage Memoji avec l’expression du visage de l’utilisateur doit être transféré sur un écran à l’arrière du smartphone, qui est visible par les autres. La version Memoji animée du photographe doit alors servir de stimulant pour un sourire ou pour attirer l’attention de la personne qui pose. Surtout avec les enfants, cela devrait être plus utile et peut-être plus efficace qu’un «Cheese!» Fort! être.

Une autre hypothèse du rapport est que l’avatar Memoji créé fonctionne également automatiquement avec divers stimuli et sons déclenchés par une analyse du viseur. Si un moment idéal est capturé, il pourrait y réagir et déclencher l’enregistrement en même temps.

Modèle Mi 11 Ultra: iPhone 14 avec un écran arrière?

Alors que le brevet pointe vers un iPhone à venir avec deux écrans, on ne sait pas encore quand et sous quelle forme ce deuxième écran pourrait être intégré au smartphone d’Apple.

Bien que les rumeurs d’un iPhone pliable continuent de surgir, un petit écran dans l’élément de la caméra à l’arrière est plus probable. Une fuite de courant sur la caméra du Mi 11 Ultra montre que cette implémentation n’est pas exagérée. Xiaomi ouvre déjà la voie et installe un écran dans une énorme bosse de caméra.

L’appareil photo de l’iPhone devrait faire de la place pour un écran supplémentaire (© 2021 COURBE)

Il est initialement douteux qu’une telle fonctionnalité en fasse un futur iPhone. Tous les brevets demandés par Apple ou d’autres sociétés ne sont pas réellement mis en œuvre dans un produit. Au contraire, vous vous assurez un moyen pour de nouveaux développements très tôt. L’iPhone 13 de cette année apparaîtra donc sans deuxième écran.

Si Apple pense réellement à une implémentation, l’iPhone 14 serait réaliste au plus tôt. La société californienne laisse généralement la concurrence faire les premières expériences avant de faire mûrir une technologie et de prendre le relais avec sa propre tournure.