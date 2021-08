iPhone avec USB-C : l’UE oblige-t-elle Apple à changer de port ?

Câble de charge USB‐C Apple (2 m)

Ce câble de charge de deux mètres, avec un connecteur USB‐C à chaque extrémité, est idéal pour recharger et synchroniser des appareils USB‐C et pour transférer les données entre ces appareils. Associez le Câble de charge USB‐C à un Adaptateur secteur USB‐C compatible pour recharger vos appareils depuis une prise murale et profiter de capacités de charge rapide. Adaptateurs secteur USB‐C vendus séparément. Apple recommande les associations suivantes : MacBook Pro 13 pouces à ports Thunderbolt 3 (USB‐C) avec Adaptateur secteur USB‐C 61 W MacBook Pro 16 pouces à ports Thunderbolt 3 (USB-C) avec Adaptateur secteur USB-C 96 W Compatibilité Modèles d’iPad: iPad Pro 12,9 pouces (3e et 4e générations), iPad Pro 11 pouces (1re et 2e générations) Compatibilité Modèles de MacBook Air: MacBook Air (M1, 2020), MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020), MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018 ‐ 2019) Compatibilité Modèles de MacBook Pro: MacBook Pro (13 pouces, M1, 2020), MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre ports Thunderbolt 3), MacBook Pro (13 pouces, 2020), MacBook Pro (16 pouces, 2019), MacBook Pro (13 pouces, 2016 - 2019), MacBook Pro (15 pouces, 2016 - 2019) Compatibilité Modèles de iMac: iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2020), iMac (Retina 4K, 21,5 pouces, 2019), iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2019), iMac (Retina 4K, 21,5 pouces, 2017), iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2017), iMac Pro (2017 et plus récents) Compatibilité Modèles de Mac: Mac Pro (2019), Mac mini (M1, 2020), Mac mini (2018 et plus récents)