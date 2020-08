iPhone avec écran incurvé: même Samsung est étonné par ces courbes

Samsung est connu pour ses écrans incurvés depuis des années. Apple bientôt? Un brevet Apple désormais approuvé nous fait rêver d’un iPhone avec un écran incurvé. Et: Le constructeur pourrait aller bien plus loin que son concurrent sud-coréen.

Alors que les écrans des smartphones Galaxy S de Samsung se plient plus ou moins autour du boîtier à gauche et à droite, ils sont pour la plupart maintenus à plat. Le brevet Apple, quant à lui, met en jeu un iPhone, dont l’écran est également incurvé au milieu. Quelque chose comme le concept illustré dans le tweet suivant:

Selon le brevet, Apple pourrait utiliser la technologie LCD ou OLED pour un iPhone avec un tel écran incurvé. Cependant, pas sur des écrans conventionnels, mais sur des variantes flexibles.

Plus qu’un simple accroche-regard

La demande de brevet contient divers croquis montrant des approches de conception pour un iPhone avec un écran incurvé. Vous pouvez l’afficher dans son intégralité sur AppleInsider. On montre, par exemple, un écran qui se plie sur les bords du smartphone et se prolonge de manière non négligeable vers l’arrière. Cependant, Apple ne pense probablement pas à un affichage à 360 degrés, comme Xiaomi l’a montré sur le Mi Mix Alpha.

D’autres composants internes jouent également un rôle dans le brevet. Plus précisément, leur placement. Parce que la forme inhabituelle de l’appareil pourrait permettre à Apple d’utiliser plus efficacement l’espace disponible dans le boîtier: des composants plus petits pourraient migrer vers les zones plus étroites sur les côtés, ce qui laisserait plus d’espace au milieu pour les gros composants tels que la batterie.

Dans le même temps, un écran iPhone incurvé permettrait une plus grande surface d’écran sans rendre l’appareil trop volumineux.

iPhone avec écran incurvé: quelles sont les chances?

L’approbation du brevet ne garantit malheureusement pas qu’un iPhone avec un écran incurvé apparaîtra jamais. Apple dépose régulièrement des demandes de brevet et ne réalise pas toujours les idées qui y sont décrites. Il est également concevable que nous voyons l’écran incurvé dans un appareil complètement différent de celui d’un iPhone.

Les smartphones ont sans aucun doute joué un rôle dans les considérations d’Apple. Mais la description du brevet («Appareils électroniques à affichage convexe») rend également possible l’utilisation dans d’autres appareils électroniques.