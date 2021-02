iPhone: Apple abolit-il l’encoche? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Des rumeurs continuent à apparaître sur Internet qui prédisent la fin de l’encoche de l’iPhone d’Apple. Un nouveau brevet indique maintenant une fois de plus qu’Apple pourrait vraiment se passer de la niche gourmande d’espace.

Même avant la sortie de l’iPhone 12, de nombreuses rumeurs renforçaient l’espoir que l’encoche en haut de l’iPhone disparaîtrait enfin – mais bien sûr, cela s’est avéré différemment. Aujourd’hui, un brevet a de nouveau émergé, ce qui ravive la discussion sur la niche de la caméra. Comme le rapporte AppleInsider, la société californienne a déposé un autre brevet censé utiliser des capteurs de lumière flexibles pour placer tous les capteurs de caméra dans l’écran.

Face ID, Touch ID et appareil photo: la solution 3-en-1 d’Apple

Selon le rapport, Apple souhaite sécuriser une nouvelle technologie qui intègre des capteurs de lumière directement dans un écran TFT. Auparavant, Apple présentait déjà une autre solution au problème d’encoche via une « fenêtre » dans l’écran de l’iPhone. Cette fois, la technologie devrait être beaucoup plus flexible et peu encombrante.

La chose intéressante à propos de la nouvelle idée: Apple semble vouloir utiliser cette méthode non seulement pour réduire la taille du capteur Face ID. Au contraire, les capteurs intégrés dans les couches de l’affichage doivent être utilisés soit pour des enregistrements de caméra normaux, des informations de profondeur ou même des informations biométriques. Si Apple installait une telle technologie dans les futurs smartphones, nous pourrions voir un iPhone sans encoche qui, en plus des images, permet d’utiliser Touch ID et Face ID dans le même appareil.

iPhone 13 sans encoche?

On ne sait toujours pas si le brevet en instance fournira un iPhone sans niche d’appareil photo avec Touch ID. Ces demandes de brevet sont généralement des garanties, si la société de Cupertino obtient une approbation. Beaucoup de ces idées ne sont utilisées que des années plus tard ou souvent pas du tout. Les tentatives passées pour masquer l’encoche des photos montrent qu’Apple ressent certainement la pression des utilisateurs et du monde Android. Avant de voir un tel iPhone, cependant, cela devrait prendre un certain temps. Cette année, nous devrons probablement nous contenter d’un cran plus petit.









