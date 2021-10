iPhone à venir avec le logo illuminé par LED, brevet d’Apple

Les modèles d’iPhone à l’avenir pourraient avoir un logo Apple illuminé sur le dos. Ce logo éclairé par LED peut être utilisé pour informer les utilisateurs de toute notification. Ces spéculations ont été faites après le brevet de la société Apple.

Ce brevet a été déposé en 2018, auprès de l’US Patent and Trademark Office (USPTO). Il a été publié la semaine dernière et s’intitulait « Appareils électroniques avec décoration ajustable ».

Selon le brevet, la LED peut être de différentes couleurs, ce qui signifie que vous obtiendrez une couleur unique de voyant de notification à des fins différentes, ce qui a été signalé par un portail d’actualités GizmoChina.

Le logo illuminé par LED a déjà été essayé par Apple avec ses anciens modèles de MacBook. Vous vous souvenez peut-être même des MacBooks, mais ils ont ensuite été supprimés pour des raisons inconnues. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle concernant le voyant de notification LED dans l’iPhone, il est fortement attendu que cette nouvelle fonctionnalité soit disponible dans les futurs modèles.

La gamme d’iPhone pour 2020 pourrait avoir une conception de cadre en métal, tout comme celle de l’iPhone 4 de l’année 2010. Il offrira résistance et durabilité au téléphone pour éviter tout dommage s’il tombe.

Les modèles d’iPhone qui sortiront en 2020 peuvent prendre en charge la connectivité réseau 5G. Alors que la série iPhone 11 récemment lancée était censée avoir une mise à niveau 5G, mais rien n’a été annoncé à ce sujet par la société. Alors que les tests 5G sont terminés, de nombreuses entreprises ont déjà commencé à lancer leurs derniers modes ainsi que la connectivité 5G. Les prochains smartphones de l’iPhone pourraient également disposer d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

De plus, le nouvel iPhone pourrait ne pas avoir de baisse dans les prochains modèles et aura une caméra frontale intégrée, ce qui sera un excellent ajout. Donc, pour obtenir plus d’informations sur la série iPhone, vous devez rester connecté.

Hiral Joshi est un diplôme d’associé, journaliste indien. elle est largement attribuable au fait qu’elle a été pionnière de la revue et de la déclaration technologiques à la mode et axées sur le consommateur. Elle était la principale éditorialiste technologique du Wall Street Journal. Il a co-fondé AllThingsD, l’a réorganisé et donc les conférences D et Code. De 2015 à 2017, Mossberg a été rédacteur en chef de The Verge et rédacteur en chef de la réorganisation des sites Internet appartenant à Voice Media. Hiral a écrit une chronique hebdomadaire pour chacun et avait conjointement un podcast hebdomadaire, Ctrl-Walt-Delete. Mossberg était également co-producteur exécutif de la Conférence annuelle du Code.

