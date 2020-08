iPhone 2021 et iPhone 2022: c’est ainsi qu’Apple veut soi-disant améliorer les caméras

Quelles innovations l’iPhone aura-t-il dans ses bagages en 2021? Nous attendons toujours avec impatience le dévoilement officiel par Apple de l’iPhone 12. Mais la rumeur bouillonne déjà sur le successeur – et, comme c’est souvent le cas, l’appareil photo fait l’objet de spéculations.

L’iPhone 2021, que l’on pourrait appeler l’iPhone 13, doit disposer d’un appareil photo principal d’une fière résolution de 48 MP. Le Leaker Komiya rapporte sur son compte Twitter. L’appareil photo pourrait même avoir une résolution de 64 MP – peut-être que le plus faible essaie de laisser entendre qu’Apple n’a pas encore pris la décision. Vous pouvez trouver ledit tweet plus bas dans cet article. À titre de comparaison: Apple utilise encore actuellement une résolution de 12 MP avec la série iPhone 11 – comme avec ses prédécesseurs.

Mieux que le Galaxy Note 20

Une autre innovation de la caméra concerne apparemment les enregistrements vidéo: l’iPhone 2021 devrait permettre des vidéos dans une résolution de 8K. La fréquence d’images doit être d’environ 60 ips (images par seconde). A titre de comparaison: l’iPhone 11 Pro Max permet des enregistrements vidéo en 4K avec jusqu’à 60 fps. Avec des enregistrements vidéo en 8K, Apple pourrait dépasser la concurrence: Samsung permet déjà cette résolution avec le Galaxy S20 + et le Galaxy Note 20 Ultra, mais seulement avec 24 fps.

Komiya fait également déjà des déclarations sur le successeur de l’iPhone 2021. Le smartphone devrait avoir un appareil photo avec un objectif ultra grand angle et un objectif grand angle. Jusqu’à présent, rien de surprenant. Cependant, il comprend également un zoom optique quadruple pour un agrandissement sans pratiquement aucune perte de qualité. De plus, l’iPhone recevra une nouvelle caméra frontale en 2022. Le leaker ne fournit aucune information sur la résolution.

iPhone 12 avec des capteurs plus grands

Komiya n’avait fait que récemment des déclarations sur l’iPhone 12. Le produit phare d’Apple de cette année offrirait un appareil photo qui ne diffère pas en termes de résolution de son prédécesseur dans l’iPhone 11. Au lieu de cela, Apple a construit des capteurs plus grands, qui devraient permettre de meilleures photos dans de mauvaises conditions d’éclairage, par exemple.

L’utilisateur de Twitter est une ardoise relativement vierge en ce qui concerne les fuites. On ne sait donc toujours pas à quel point ses prédictions pour les appareils Apple sont fiables; aussi parce qu’il n’indique pas d’où proviennent les informations. Cependant, ses prophéties sont bien dans les domaines du possible. De plus, il a déjà attiré l’attention de fuyards bien connus tels que Jon Prosser sans qu’ils marquent ses contributions comme de «fausses fuites» ou même les remettent en question.

Cependant, il reste probablement encore un an avant la sortie de l’iPhone en 2021. En supposant que l’iPhone 2021 n’apparaîtra comme l’iPhone 12 qu’en octobre.