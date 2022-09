iPhone 15 : USB-C au lieu du modèle Lightning & Ultra avec vidéo 8K ?

Dès que l’iPhone 14 est là, il y a déjà des spéculations sur l’iPhone 15. Le prochain produit phare d’Apple devrait apporter de nouvelles fonctionnalités intéressantes que les utilisateurs d’Android connaissent depuis des années, notamment la vidéo 8K, une batterie plus grande et l’USB-C. Un nouveau nom pour le modèle phare est également en discussion.

L’iPhone 14 est officiellement arrivé dans les magasins Apple vendredi. Cependant, les deux modèles standard apportent moins d’innovations que de nombreux fans d’Apple l’avaient espéré. Cela devrait changer avec la prochaine génération. Non seulement la nouvelle fonctionnalité « Dynamic Island » des modèles d’iPhone 14 Pro devrait être étendue à toutes les versions d’iPhone 15. LeaksApplePro a également évoqué l’omission du connecteur Lightning au profit de l’USB-C et d’une batterie plus grande. Le fabricant viserait une autonomie de trois à quatre heures de plus.

iPhone 15 Ultra avec vidéo 8K

Il est également intéressant que le leaker assume un nouveau nom pour la variante Pro Max. Le modèle le mieux équipé de l’année à venir s’appellera l’iPhone 15 Ultra et aura une fonctionnalité tant attendue comme argument de vente unique. Apparemment, seul l’iPhone 15 Ultra pourra enregistrer des vidéos 8K. L’iPhone 15 Pro partagerait le processeur A17 avec la version Ultra, mais n’offrirait pas d’enregistrement vidéo 8K.

Cela permettrait à Apple de décomposer davantage sa division habituelle en petits et grands modèles standard et en petits et grands modèles Pro. L’iPhone 15 Pro serait alors le juste milieu entre l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Ultra.

Apple facturera également les nouvelles fonctionnalités. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Ultra aurait une augmentation de prix de 100 €.

Quelle est l’importance des rumeurs?

À ce stade, bien sûr, il est difficile de juger de la véracité de ces premières spéculations. Cependant, ce qui n’est pas si improbable, c’est que le connecteur Lightning sera omis. Enfin, l’USB-C sera obligatoire pour tous les nouveaux appareils dans l’UE à partir de 2024. L’extension de la fonctionnalité « Dynamic Island » à tous les modèles est également tout à fait envisageable. Apple a fait quelque chose comme ça dans le passé avec l’encoche, qui était à l’origine réservée à l’iPhone X.