iPhone 15 : Transfert de données USB-C rapide uniquement pour les modèles Pro ?

L’iPhone 15 doit arriver sur le marché avec une connexion USB-C au lieu d’un port Lightning – jusqu’à présent, si connu. Cependant, les vitesses de transfert de données élevées permises par la norme seraient réservées aux modèles Pro.

Bien qu’Apple veuille équiper toutes les variantes d’iPhone 15 d’USB-C, il devrait encore y avoir de grandes différences entre les modèles Standard et Pro : tandis que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus continueront d’offrir la vitesse de transfert de données du port Lightning, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max alias iPhone 15 Ultra peuvent transférer des données beaucoup plus rapidement. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo l’affirme via Twitter.

Voici à quelle vitesse l’iPhone 15 Pro et Pro Max devrait transférer des données

Kuo parle d’une « amélioration significative » de la vitesse de transmission – mais uniquement avec les modèles Pro. Ceux-ci doivent prendre en charge au moins les vitesses USB 3.2 ou Thunderbolt 3. USB 3.2 prend en charge la transmission de données jusqu’à 20 Gbit/s, Thunderbolt 3 même jusqu’à 40 Mbit/s. À titre de comparaison : la vitesse USB 2.0, que le connecteur Lightning actuel prend également en charge, est au maximum de 480 Mbit/s.

Une telle mise à niveau devrait améliorer considérablement l’expérience utilisateur. Les vidéos et autres fichiers volumineux pourraient alors être transférés sensiblement plus rapidement. Cependant, uniquement avec l’iPhone 15 Pro et Pro Max, si Ming-Chi Kuo a raison.

La loi de l’UE met fin à la foudre

Avec le passage de Lightning à USB-C, Apple met en œuvre une loi européenne qui entrera en vigueur en 2024. Cela rend l’USB-C obligatoire comme port de charge pour tous les nouveaux appareils électroniques. L’objectif est de réduire la quantité de déchets électroniques et de faciliter la vie des consommateurs. Apple a confirmé en octobre qu’il se plierait à la loi – mais a critiqué le fait qu’il n’était plus en mesure de déterminer la date du changement, qui était de toute façon prévu.