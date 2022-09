iPhone 14 : YouTuber teste la détection d’accident – ​​ça marche ?

Les premiers tests de l’iPhone 14 sont déjà là. Mais ce que personne n’avait testé auparavant, c’était la détection des accidents. Un YouTuber voulait savoir dans un scénario réaliste si la nouvelle fonctionnalité fonctionnait vraiment – ​​et laisser le smartphone Apple subir un crash.

L’une des nouvelles fonctionnalités apportées par tous les modèles d’iPhone 14 est la détection automatique des accidents. Grâce au nouveau capteur d’accélération, qui détecte les forces g jusqu’à 256 g, un capteur gyroscopique à plage dynamique élevée et d’autres capteurs, l’iPhone devrait reconnaître les accidents de voiture graves et composer automatiquement l’appel d’urgence. YouTuber TechRax a voulu savoir si cette fonctionnalité fonctionne réellement et ce qu’Apple comprend probablement comme un grave accident de voiture – et a attaché l’iPhone 14 Pro dans une voiture accidentée pour une vidéo.

Qu’est-ce qu’un accident grave ?

Pour son test, YouTuber veut d’abord conduire l’iPhone dans une vieille voiture télécommandée dans un champ ouvert contre une carrosserie de voiture incendiée. Mais cela offrait trop peu de résistance, la voiture d’essai a juste roulé et l’iPhone n’a pas reconnu d’accident. Il doit donc y avoir un obstacle plus important.

L’iPhone 14 Pro active de manière fiable la fonction d’appel d’urgence

Avec une barricade de plusieurs voitures indésirables et l’iPhone 14 Pro attaché à l’appui-tête du siège du conducteur de la voiture d’essai, cela fonctionne enfin. La voiture d’essai s’écrase sur les épaves et est arrêtée par elles. L’écran d’appel d’urgence apparaît sur l’iPhone après un délai d’une dizaine de secondes. Il a reconnu l’accident et lance un appel d’urgence. Le YouTuber dispose alors de dix secondes pour annuler l’appel d’urgence.

Lors d’un deuxième crash test, il arrive à la même conclusion : si la voiture est freinée par un obstacle, l’iPhone 14 Pro reconnaît un accident et veut composer le numéro d’urgence. Bon à savoir : Il ne doit pas nécessairement s’agir d’un accident dans lequel la voiture se renverse. Le smartphone d’Apple devrait également être actif en cas de collision arrière mineure.

Important: S’il vous plaît, n’essayez pas cela à la maison ! Les tests ont été effectués en champ libre sans personne à bord.