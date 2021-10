iPhone 14 : Une fuite massive révèle un tout nouveau design sans encoche

Apple dévoilera bientôt l’iPhone 13 – mais peu de temps avant la traditionnelle keynote de septembre, une nouvelle fuite fait sensation. A savoir pour l’iPhone 14, qui n’aura soi-disant plus d’encoche.

Le célèbre leaker Jon Prosser aurait pu voir l’iPhone 14 Pro Max et aurait traité ses découvertes dans une nouvelle vidéo, écrit 9to5Mac. Cependant, Prosser n’a pas pu publier les photos elles-mêmes car il voulait protéger sa source. Au lieu de cela, Prosser et Ian Zelbo ont créé des images de rendu basées sur les images divulguées.





iPhone 14 sans bosse ni encoche pour appareil photo ?

En conséquence, l’iPhone 14 ne devrait pas avoir une bosse d’appareil photo disgracieuse, ce qui signifie que le design semble fondamentalement plus mince. Si l’iPhone 14 ressemblait vraiment à ça, il y aurait des parallèles avec l’iPhone 4 en termes de design, comme les boutons de volume ronds ou le verre directement sur la bande d’antenne. Le boîtier lui-même est en titane.

Surtout, la série iPhone 14 devrait mettre fin à l’encoche en 2022, dans laquelle Apple intègre la caméra frontale et les capteurs de reconnaissance faciale Face ID. Au lieu de cela, la conception dite à trous perforés sera probablement utilisée, avec seulement un petit trou dans l’écran.

L’USB-C, en revanche, ne devrait pas non plus être disponible sur l’iPhone 14, mais le connecteur Lightning devrait continuer à être installé au bas du boîtier. Mais rien de tout cela n’est certain, après tout, il faudra plus d’un an avant la sortie – et beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette période, une fois que les fonctions prévues sont supprimées ou que de nouvelles sont ajoutées.

L’iPhone 13 arrive le 14 septembre

C’est maintenant la première fois que l’iPhone 13, qu’Apple présentera le 14 septembre lors de sa keynote virtuelle. L’Apple Watch Series 7 est également attendue dans le cadre de la présentation. Comme toujours, l’événement peut être suivi en direct.