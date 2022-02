iPhone 14 : une autonomie plus longue grâce aux nouvelles puces 5G ?

L’iPhone 14 pourrait durer plus longtemps au quotidien que l’iPhone 13. Une nouvelle puce 5G en serait responsable. Apple serait en train de changer le fabricant de puces pour le prochain smartphone iOS – Samsung serait hors de propos.

Apple a apparemment un nouveau fournisseur pour les puces 5G de l’iPhone 14. Comme le rapporte 9to5Mac, citant le quotidien économique taïwanais, le fabricant de puces TSMC recevra la commande du prochain iPhone et remplacera ainsi Samsung.

Puces plus petites – plus d’espace pour la batterie

TSMC utilise l’architecture 6 nm pour fabriquer les puces 5G. Les puces sont donc plus petites que les précédentes – ce qui laisse à son tour plus d’espace pour la batterie. Mais les nouveaux composants apportent encore plus d’avantages. Les puces 5G de TSMC, fabriquées selon le procédé 6 nm, nécessitent elles-mêmes moins d’énergie, ce qui a également un effet positif sur la durée de vie de la batterie. Alors qu’Apple conseille toujours à tous les acheteurs d’iPhone 13 de ne pas laisser la 5G allumée en permanence en raison de leur soif de puissance, l’iPhone 14 pourrait offrir la même autonomie de batterie avec la 5G toujours activée.

Prise en charge de l’iPhone 14 Wi-Fi 6/6E ?

De plus, l’iPhone 14 pourrait offrir un support Wi-Fi 6/6E – également grâce aux nouvelles puces 6 nm. Le Wi-Fi 6 était déjà en discussion pour l’iPhone 13, mais n’était pas encore un problème lors de sa présentation à l’automne 2021. Il est donc concevable qu’Apple apporte le support du Wi-Fi 6 avec l’iPhone 14. La nouvelle norme WLAN économise non seulement la batterie, mais améliore également le taux de transfert de données moyen dans les réseaux occupés. L’iPad 2022 devrait également offrir la prise en charge du Wi-Fi 6.