iPhone 14 Pro : problèmes de caméra tremblante et autres bugs

L’iPhone 14 Pro est maintenant officiellement arrivé dans les magasins – et avec lui les premiers problèmes et bugs. Par exemple, les rapports d’utilisateurs s’accumulent selon lesquels la caméra de certaines applications tierces telles qu’Instagram ou TikTok diffuse des vidéos tremblantes. Et il semble aussi y avoir des problèmes avec le transfert de données.

Depuis le lancement officiel de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max vendredi, de plus en plus de propriétaires de modèles Pro signalent des problèmes initiaux. Selon MacRumors, les rapports d’images de caméra tremblantes dans des applications tierces s’accumulent sur les réseaux sociaux et les forums Internet. Les utilisateurs décrivent que la caméra dans des applications comme Snapchat, TikTok ou Instagram tremble de manière incontrôlable et que les vidéos qui en résultent sont donc inutilisables.

Bien que l’application appareil photo de l’iPhone elle-même ne semble pas être affectée, le problème peut apparemment s’étendre à eux. C’est du moins ce que rapporte YouTuber Luke Miani. Après avoir remarqué les problèmes de mise au point de l’appareil photo principal dans une application tierce, ils sont également apparus dans l’application d’appareil photo iPhone standard.

Bogue de l’appareil photo : solution possible avec iOS 16.1 ?

Ce qui se cache derrière le problème de la caméra tremblante sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max ne peut être que spéculé pour le moment. Apple n’a pas encore commenté. Les modèles Pro de la nouvelle génération d’iPhone utilisent la stabilisation d’image au moyen du déplacement du capteur, qui peut agir de manière incontrôlée en raison d’un bogue logiciel. Si tel est le cas, Apple devrait apporter des améliorations rapidement et pourrait déjà apporter un correctif avec la bêta d’iOS 16.1.

iPhone 14 : les modèles Pro se figent pendant le transfert de données

Cependant, certains propriétaires ne semblent pas aller aussi loin avec leur nouvel iPhone 14 Pro ou Pro Max qu’ils peuvent même utiliser l’appareil photo. Apple est apparemment en train de résoudre un problème de transfert de données, rapporte MacRumors, citant une note interne. Les clients décrivent comment les modèles Pro gèlent pendant le processus de démarrage rapide tout en essayant de transférer leurs données d’iCloud ou de l’ancien smartphone vers le nouveau.

Comme solution aiguë, les clients doivent redémarrer leur iPhone s’il ne répond pas pendant plus de cinq minutes, a déclaré Apple. Il est également conseillé d’installer toute mise à jour logicielle dès que possible. Bien que les iPhones actuels soient livrés avec iOS 16, une mise à jour vers iOS 16.0.1 est déjà disponible, que vous devez installer après l’installation.