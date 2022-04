iPhone 14 Pro : nouveaux détails sur l’appareil photo et le capteur

De nouveaux détails techniques sur l’appareil photo du prochain iPhone 14 Pro sont apparus en ligne. En conséquence, le prochain téléphone premium d’Apple aura un capteur d’appareil photo de 48 mégapixels avec des pixels particulièrement petits. Cela pourrait avoir des avantages et des inconvénients.

Les détails techniques du capteur de la caméra ont été publiés par le compte Weibo « Fishing 8 » (via MacRumors). Bien sûr, l’information n’a pas été confirmée par Apple, mais les spécifications correspondent aux fuites précédentes.

Avantages et inconvénients du nouveau capteur

Selon le post de Weibo, la caméra grand angle de l’iPhone 14 Pro aura un capteur de 48 mégapixels. Il s’agirait du premier capteur photo d’Apple depuis l’iPhone 6s avec plus de 12 mégapixels.

Le capteur lui-même est d’autant plus grand. Fishing 8 spécifie une taille de 1/1,3 pouce, soit environ 20 % de plus que le modèle actuel. Les pixels individuels, en revanche, seraient plus petits qu’auparavant à 1,22 micromètres. Un capteur d’appareil photo plus grand avec plus de pixels qui sont également plus petits se traduira par des photos plus grandes avec une résolution plus élevée et plus de détails.

Cependant, un tel capteur comporte également le risque de permettre plus de bruit d’image dans de mauvaises conditions d’éclairage en raison des pixels plus petits. Un capteur plus grand nécessite également un objectif plus grand. En conséquence, le module de caméra de l’iPhone 14 Pro serait plus grand que celui de l’iPhone 13 Pro, de sorte que la bosse disgracieuse de la caméra serait encore plus massive.

Il reste à voir si les techniques de photographie alimentées par l’IA d’Apple, telles que Deep Fusion et Night Mode, peuvent compenser les faiblesses des pixels plus petits. En dehors de cela, il n’est bien sûr pas certain qu’Apple installera réellement un capteur de 48 MP dans le nouvel iPhone. Nous n’en saurons pas plus avant le prochain événement iPhone à l’automne.