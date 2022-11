iPhone 14 Pro Max contre Google Pixel 7 dans le test de la batterie : un gagnant incontesté

Quel smartphone dure le plus longtemps : l’iPhone 14 Pro Max ou le Google Pixel 7 ? Sur le papier, le smartphone Pixel a l’avantage. Mais peut-il aussi passer le test de la batterie ? PhoneBuff a mis cela à l’épreuve – avec un résultat surprenant.

Apple est connu pour mettre des batteries plus petites dans ses iPhones que de nombreux fabricants de smartphones Android. Cependant, les iPhone compensent souvent les différences avec du matériel et des logiciels parfaitement coordonnés. La chaîne YouTube PhoneBuff a voulu savoir si c’était également le cas du modèle phare actuel d’Apple, l’iPhone 14 Pro Max – et l’a fait concurrencer le modèle haut de gamme actuel de Google, le Pixel 7, lors du test de la batterie.

L’iPhone 14 Pro Max devance nettement le Pixel 7

Selon les données techniques, le Pixel 7 a l’avantage : 5 000 mAh contre 4 323 mAh pour l’iPhone 14 Pro Max.Les deux smartphones ont également un écran de 6,7 pouces avec des résolutions et des taux de rafraîchissement similaires.

Et pourtant : dans les nombreux tests réalistes de PhoneBuff – y compris le téléphone, le surf, l’utilisation des médias sociaux, la lecture de vidéos et de musique ainsi que les jeux – le Chip Tensor G2 de Google en combinaison avec Android 13 est moins économe en énergie que l’A16 Bionic d’Apple avec iOS 16.1 . Dans tous les tests individuels, l’iPhone 14 Pro Max a obtenu de meilleurs résultats que le smartphone de Google. Lorsque le Pixel 7 s’est éteint en raison d’un manque d’alimentation, l’indicateur de batterie de l’iPhone était toujours à 21 %.

Les spécifications ne font pas tout

Il y avait donc un gagnant clair : l’iPhone 14 Pro Max avait une durée d’utilisation active de 11 heures et 44 minutes plus 16 heures en veille, le Pixel 7 avait 9 heures et 41 minutes d’utilisation active plus 16 heures en veille. Les performances quotidiennes d’un smartphone ne peuvent pas être jugées uniquement sur la base de ses données techniques.